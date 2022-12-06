В уряді розповіли, чи потрібна зараз чергова девальвація гривні — Finance.ua
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В уряді розповіли, чи потрібна зараз чергова девальвація гривні

Валюта
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В уряді розповіли, чи потрібна зараз чергова девальвація гривні
В уряді розповіли, чи потрібна зараз чергова девальвація гривні
Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні. Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.
Про це повідомляє Reuters.
«Я не бачу потреби у черговій девальвації центрального банку», — сказав Буца на заході Bloomberg.
За його словами, курс «на вулиці» зараз відхилився на 10% від офіційного фіксованого курсу Національного банку.

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Буца зазначив, що у разі відхилення курсу на велику величину НБУ можливо буде «потрібно подумати про це».
Нагадаємо, НБУ з 24 лютого встановив фіксований курс на рівні 29,25 гривні за долар. З 21 липня НБУ девальвував гривню на 25%, підвищивши курс до 36,57 гривні.
При цьому голова Національного банку України Андрій Пишний поки що також не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара.

Довідка Finance.ua:

  • курс долара в Україні в грудні 2022 не підстрибне вище за відмітку 38-39 гривень. Водночас є одразу кілька факторів, що впливатимуть на нього в останній місяць зими. Експерти проаналізували, що буде з доларом до Нового року;
  • в інвесткомпанії ICU прогнозують, що офіційний курс гривні до кінця 2022 року залишиться на поточному рівні в 36,5686 за долар. А ось до кінця 2023 року нацвалюта України ослабне до 40,2 грн/долар.
До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

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За матеріалами:
РБК-Україна
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