В уряді розповіли, чи потрібна зараз чергова девальвація гривні — Finance.ua

В уряді розповіли, чи потрібна зараз чергова девальвація гривні Сьогодні 19:01 — Валюта

В уряді розповіли, чи потрібна зараз чергова девальвація гривні

Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні. Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.

Про це повідомляє Reuters

«Я не бачу потреби у черговій девальвації центрального банку», — сказав Буца на заході Bloomberg.

За його словами, курс «на вулиці» зараз відхилився на 10% від офіційного фіксованого курсу Національного банку.

Буца зазначив, що у разі відхилення курсу на велику величину НБУ можливо буде «потрібно подумати про це».

Нагадаємо, НБУ з 24 лютого встановив фіксований курс на рівні 29,25 гривні за долар. З 21 липня НБУ девальвував гривню на 25%, підвищивши курс до 36,57 гривні.

При цьому голова Національного банку України Андрій Пишний поки що також не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара.

Довідка Finance.ua:

курс долара в Україні в грудні 2022 не підстрибне вище за відмітку 38-39 гривень. Водночас є одразу кілька факторів, що впливатимуть на нього в останній місяць зими. Експерти проаналізували, що буде з доларом до Нового року;

в інвесткомпанії ICU прогнозують, що офіційний курс гривні до кінця 2022 року залишиться на поточному рівні в 36,5686 за долар. А ось до кінця 2023 року нацвалюта України ослабне до 40,2 грн/долар.



До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.