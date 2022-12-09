росіянам заборонили керувати в Україні банками та фінустановами — Finance.ua

росіянам заборонили керувати в Україні банками та фінустановами Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

росіянам заборонили керувати в Україні банками та фінустановами

Національний банк України з 19 листопада заборонив громадянам країн-агресорів бути керівниками та працівниками банків і небанківських фінансових установ, а також здійснювати фінансовий моніторинг.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Заборона передбачена законом № 2736-ІХ від 4 листопада 2022 року, який набув чинності 19 листопада.

Регулятор наголошує на необхідності дотримання вимог закону у найкоротші строки.

Заборона стосується таких посад:

керівника та заступника керівника;

голови та члена наглядового органу;

відповідального працівника (особи, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності);

іншого працівника, залученого до проведення первинного фінансового моніторингу,

особам, які мають громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Ці посади не можуть займати особи, які мають громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Відповідно до частини другої статті 6 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб’єктами первинного фінансового моніторингу є, зокрема: банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи, оператори платіжних систем, оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій, інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

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