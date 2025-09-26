День фінансів: кредитка від Rozetka, нові правила військового обліку, сплата ЄСВ для ФОПів та самозайнятих осіб Сьогодні 17:45

П’ятниця, 26 вересня. Лікарям у зоні бойових дій піднімуть зарплати, чоловіків автоматично вноситимуть до військового обліку, а Rozetka запускає власну кредитку.

Кредитка від Rozetka

Rozetka запускає власну кредитну картку. Користувачі зможуть отримати кредитний ліміт до 200 000 гривень та скористатися пільговим періодом у 62 дні. За будь-які розрахунки карткою можна отримати бонуси, які потім можна використати на оплату товарів з Rozetka.

До речі, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Доманський підписали угоду про діяльність польського банку розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні.

Сплата ЄСВ для ФОП і самозайнятих осіб

З 1 жовтня 2025 року змінюються умови, за яких фізичні особи-підприємці та інші самозайняті особи можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за себе, якщо цей внесок уже сплатив роботодавець. Тепер не потрібно мати основне місце роботи, аби скористатися звільненням. Достатньо, щоб роботодавець сплатив ЄСВ у повному розмірі.

Автоматичний військовий облік

Кабінет Міністрів спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Юнаки, яким виповнилося 17 років, зможуть стати на військовий облік через застосунок Резерв+, без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. Громадяни віком 25−60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично.

Бум на ринку робо-радників

Щонайменше кожен десятий роздрібний інвестор уже використовує ChatGPT, щоб вибирати, які акції купити, що підживлює справжній бум на ринку робо-радників (robo-advisory). За даними аналітичної компанії Research and Markets, ринок робо-радників може зрости з 61,75 млрд доларів у 2024 році до 470,91 млрд доларів у 2029-му, що означає зростання приблизно на 600%.

Борги за комуналку

За даними Опендатабот, від початку повномасштабної війни кількість боргових проваджень зросла у 1,5 раза, а порівняно з січнем 2021 року — більш ніж удвічі (тоді їх було 344,6 тис.). Зараз в Україні відкрито 788,5 тис. виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024-го (701,1 тис.).

Відмітимо, що незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Проте протягом усього воєнного стану і ще 6 місяців після його закінчення у нас діє мораторій на підвищення комунальних тарифів. Тому ціни на тепло підвищувати не планують

Зарплати лікарів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення заробітних плат медичним працівникам, які працюють у зонах активних та можливих бойових дій. Для медиків, які працюють безпосередньо в районах бойових дій, встановлено такі розміри зарплат:

лікарі — 40 тис. грн;

середній медичний персонал — 27 тис. грн;

молодший медичний персонал — 18 тис. грн.

Оцифрування трудової книжки

В Україні триває перехід від паперових трудових книжок до електронних. Кінцевий термін для оцифрування спливає 10 червня 2026 року. Сканкопію трудової книжки для оцифрування до Пенсійного фонду України через вебпортал електронних послуг Фонду може подати як сам працівник, так і його страхувальник. За посиланням інструкція, як це зробити.

Цифрові посвідчення в Британії

Уряд Великої Британії планує запровадити обов’язкові цифрові посвідчення особи для громадян і резидентів, які влаштовуються на нову роботу. Посвідчення зберігатиметься у мобільному телефоні громадянина й стане обов’язковою частиною перевірок під час працевлаштування.

Світовий борг

На кінець другого кварталу 2025 року глобальний борг сягнув рекордних 337,7 трлн доларів. Зростання відбулося завдяки пом’якшенню фінансових умов у світі, слабшому курсу долара США та більш гнучкій політиці провідних центробанків. У відношенні боргу до ВВП найбільше зростання показали Канада, Китай, Саудівська Аравія та Польща. Водночас в Ірландії, Японії та Норвегії цей показник знизився.

