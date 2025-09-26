Економічні настрої українців покращилися після кількох місяців падіння
У серпні 2025 року індекс споживчих настроїв (ІСН) зріс на 5,2 пункти і становить 81,7. Зростання спостерігалося у всіх складових індикатора.
Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні».
Поточне становище
Індекс поточного становища (ІПС) досяг 64,5 п., що на 5,2 п. більше, ніж у липні.
- Індекс особистого матеріального становища зріс на 4,9 п. — до 57 п.
- Індекс доцільності великих покупок зріс на 5,5 п. — до 71,9 п.
Економічні очікування
Індекс економічних очікувань (ІЕО) піднявся на 5,2 п. і становить 93,1 п.
- Очікуване матеріальне становище українців знизилося на 7,7 п. — до 95,4 п.
- Очікування розвитку економіки на рік зросли на 4,1 п. — до 78,7 п.
- Очікування розвитку економіки на 5 років піднялися на 3,9 п. — до 105,3 п.
Інші показники
- Індекс очікуваної динаміки безробіття знизився на 6,3 п. — до 119,5 п.
- Індекс інфляційних очікувань виріс на 1,2 п. — до 184,9 п.
- Індекс девальваційних очікувань піднявся на 5,4 п. — до 154,6 п.
«Після кількох місяців незначного падіння, індекс споживчих настроїв показав зростання в серпні 2025 року. Аналогічна тенденція спостерігається щодо індексу поточного становища та економічних очікувань. Показники як споживчих настроїв, так і економічних очікувань наближені до значень, які ми спостерігали в аналогічний період 2023-го року, але поточне становище цього року оцінено дещо краще» — коментують аналітики Info Sapiens.
Нагадаємо, за даними НБУ, у серпні 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися — до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%.
