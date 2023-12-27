День фінансів: кошти на додаткову мобілізацію, ознаки підозрілих валютних операцій, тестування програми е-резидентства — Finance.ua

День фінансів: кошти на додаткову мобілізацію, ознаки підозрілих валютних операцій, тестування програми е-резидентства Сьогодні 17:50

Середа, 27 грудня. Чи є в держбюджеті гроші на додаткову мобілізацію, і що буде з метро на Виноградар.

Держборг оновив історичний рекорд. За За даними Міністерства фінансів, сукупний державний борг України у листопаді порівняно з попереднім місяцем збільшився на 3,3%, або на 4,48 млрд доларів, до рекордних 140,82 млрд доларів. Нагадаємо, у жовтні порівняно з попереднім місяцем він збільшився на 2,03%, або на 2,72 млрд доларів, до рекордних 136,35 млрд доларів.

Кошти на додаткову мобілізацію. У Мінфіні У Мінфіні очікують пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію. Україна вже виснажила внутрішній потенціал для фінансування військових потреб і штучно збільшити суму не вдасться.

Облік військовозобов'язаних за кордоном. В Україні В Україні хочуть провести облік військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон. Міністерство оборони консолідувало всі бази даних і знає, скільки військовозобов'язаних перебувають в Україні, а скільки — за кордоном.

Зарплати в Україні. Як Як заявив співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно, протягом року значно зросли заробітні плати. Визначається зростання від 23 до 50 відсотків у різних галузях. Українські роботодавці шукають можливості підвищувати зарплати, щоб залучити кваліфікованих працівників.

Зміни на ринку праці Києва. За За словами директора Київського міського центру зайнятості Дмитра Новицького, після початку війни економіка столиці опинилася у глибокій кризі. У 2023 році ситуація з пропозиціями від роботодавців для охочих знайти роботу значно покращилась.

Ознаки підозрілих валютних операцій. Регулятор Регулятор розширив перелік ознак, за яких банки можуть відмовити у проведенні валютної операції. Новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення строків поставки товарів контрагентом-нерезидентом.

До речі, голова Національного банку Андрій Пишний пояснив важливість нових санкцій США проти росії.

Посвідчення водія нового зразка. Головний сервісний центр МВС Головний сервісний центр МВС анонсував випуск водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу нового зразка. Вони будуть відрізнятися додатковими елементами захисту.

В Україні тестують електронне резидентство. Мінцифри Мінцифри повідомило про запуск закритого бета-тестування програми е-резидентства uResidency. Це програма електронного резидентства, завдяки якій громадяни інших країн зможуть реєструвати ФОП в Україні та вести бізнес з будь-якого куточка світу. Програма спрямована на власників малого бізнесу з Азії та Європи.

Метро на Виноградар. Вчора стало відомо, що «Київський метрополітен» Вчора стало відомо, що «Київський метрополітен» розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва. Як пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, «Київський метрополітен» проведе новий тендер. «Ми будемо змінювати виконавця і продовжувати роботу», — сказав Поворозник.

Він також додав, що на ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту.

Чекап організму. Людина має нести відповідальність за своє життя й здоров’я. Така настанова чітко закарбована в народних приказках. Береженого Бог береже. Люди часто хворіють, бо берегтись не вміють… Нині це означає проходження медичних обстежень (чекапів організму) не тоді, коли щось заболить, а превентивно. У новій статті розповідаємо, що таке чекап організму та скільки він коштує:

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