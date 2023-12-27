Які зміни відбулися на ринку праці Києва у 2023 році — Finance.ua

Які зміни відбулися на ринку праці Києва у 2023 році Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Які зміни відбулися на ринку праці Києва у 2023 році

Після початку війни економіка столиці опинилася у глибокій кризі. Через значний відтік робочої сили та закриття підприємств значно скоротилась діяльність у галузях торгівлі, промисловості, будівництві та транспорті.

Про це розповів директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький в інтерв'ю Укрінформу

«Протягом цього року активно мали попит компенсації роботодавцям при працевлаштуванні окремих категорій громадян: молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, людей з інвалідністю, людей передпенсійного віку», — заявив Новицький.

Державна служба зайнятості протягом минулого і цього року змінила підходи до питання працевлаштування, підбору підходящої роботи. Для роботодавців дуже ефективним є підбір кадрів по рекрутингу. Сформувалась думка, що раніше служба зайнятості могла направляти непідготовлених людей, і роботодавець втрачав час та залишався незадоволеним нашими послугами. Зараз це змінено, у цьому напрямку ми працюємо зовсім інакше.

«Загалом ситуація на ринку праці Києва почала змінюватися на краще», — додав він.

За його словами, з початком війни кількість вакансій у базі столичної служби зайнятості різко зменшилась.

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«Так, на початку липня 2022 року у нас налічувалося всього 1,8 тисячі вакансій. Коли ворог відійшов від Київщини, ситуація почала стабілізуватися, і на початок вересня роботодавці пропонували вже 3,3 тисячі вакансій», — пояснив Новицький.

У 2023 році ситуація з пропозиціями від роботодавців для охочих знайти роботу значно покращилась. Всього упродовж 2023 року роботодавці поінформували столичну службу зайнятості про наявність понад 26 тисяч вакансій.

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Крім того, восени 2022 року ДЦЗ та Мінекономіки був створений «Єдиний портал вакансій», де акумулюються вакансії з провідних українських сайтів з пошуку роботи. Щодня на порталі розміщується понад 230 тисяч пропозицій роботи по всій Україні.

Нагадаємо, у Києві середній розмір заробітної плати на середину грудня 2023 року становив 14,1 тисячі гривень.

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