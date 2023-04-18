День фінансів: кому ПриватБанк блокує картки, та чому відмовляють після співбесіди — Finance.ua

День фінансів: кому ПриватБанк блокує картки, та чому відмовляють після співбесіди Сьогодні 17:50

У вівторок, 18 квітня, ми дізнались про десять нових і старих методів інтернет-шахрайства. Про це розповідаємо в новій статті:

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У НБУ назвали очікувану суму фінансової допомоги від партнерів у 2023. Україна Україна розраховує отримати до кінця року понад 40 мільярдів доларів фінансової допомоги. Про це розповів заступник керівника Національного банку Сергій Ніколайчук. Зокрема, 4,6 млрд. доларів Україна очікує отримати в рамках програми макрофінансової допомоги від МВФ.

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ПриватБанк блокує картки деяких іноземців. Державна фінустанова «ПриватБанк» почала Державна фінустанова «ПриватБанк» почала блокувати банківські картки та анулювати договори громадян білорусі. Кошти можна переказувати на інші рахунки, виключно особисто відвідавши банк. Зазначається, що білоруси почали масово отримувати повідомлення про закриття банківських рахунків та відмову у діловому спілкуванні.

«Укрзалізниця» оновила правила повернення коштів за квитки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Тепер пасажиру Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарти. За умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда.

Як змінилися суми виплат військовим з початку року. У березні 2023 року на грошове У березні 2023 року на грошове утримання військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували 67,3 млрд гривень. Це менше, ніж у січні (71,8 млрд гривень) та лютому (76,9 млрд гривень).

Зміни у правилах вручення повісток. З 7 квітня 2023 року Урядом була З 7 квітня 2023 року Урядом була прийнята Постанова № 318, яка внесла зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в частині порядку вручення повісток військовозобов’язаним особам. Для прикладу, вручення повістки в м. Києві військовозобовязаному громадянину, який стоїть на військовому обліку в м. Харкові, є цілком законним та не може бути підставою для оскарження таких дій працівників ТЦК та СП.

Робота в ІТ. Попри те, що українське і світове ІТ переживає не найкращі часи, кількість охочих стати айтівцями в Україні залишається значною. Лише 20% новачків шукають роботу в ІТ через вищі зарплати. Про це Попри те, що українське і світове ІТ переживає не найкращі часи, кількість охочих стати айтівцями в Україні залишається значною. Лише 20% новачків шукають роботу в ІТ через вищі зарплати. Про це свідчать результати дослідження Dou.ua .В Україні найбільше новачків живуть у Києві та області (39% серед тих, хто вже знайшов роботу, і 33% серед тих, хто шукає), у Львові та області (15% і 14%).

В Україні створять понад 10 тисяч сезонних робочих місць.

Чому відмовляють після співбесіди. Ваше резюме зацікавлює роботодавців, вас запрошують на зустрічі, але щоразу щось іде не так. Кілька відмов поспіль — привід замислитися, чому на співбесідах думка роботодавців про вас змінюється. Часто відмова при працевлаштуванні звучить досить туманно: «Ви нам не підходите». Та за цією фразою може ховатися Ваше резюме зацікавлює роботодавців, вас запрошують на зустрічі, але щоразу щось іде не так. Кілька відмов поспіль — привід замислитися, чому на співбесідах думка роботодавців про вас змінюється. Часто відмова при працевлаштуванні звучить досить туманно: «Ви нам не підходите». Та за цією фразою може ховатися безліч причин.

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