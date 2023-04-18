"Укрзалізниця" оновила правила повернення коштів за квитки — Finance.ua
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"Укрзалізниця" оновила правила повернення коштів за квитки

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"Укрзалізниця" оновила правила повернення коштів за квитки
"Укрзалізниця" оновила правила повернення коштів за квитки
«Укрзалізниця» змінила правила повернення коштів за квитки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що змінюється

Тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарти. За умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда.
«Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин», — сказано в повідомленні.
Також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо ви запізнилися на поїзд (окрім квитка на плацкарту).
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«Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й тільки у касі», — додали в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, протягом декількох місяців Україна та Польща планують запустити сполучення між Варшавою та Равою-Руською з пересадкою на Львів — цей пункт пропуску не працював 20 років.
Також раніше Укрзалізниця запровадила нові правила випуску у відкритий продаж повернутих квитків.
До речі, подорожувати Україною допоможе Proizd.ua. Це сервіс продажу квитків на поїзд. Купити квиток дуже просто — на сайті є докладні інструкції. А з промокодом sd2023 можна отримати знижку у розмірі 5%.

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За матеріалами:
Finance.ua
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