"Укрзалізниця" оновила правила повернення коштів за квитки — Finance.ua

"Укрзалізниця" оновила правила повернення коштів за квитки
«Укрзалізниця» змінила правила повернення коштів за квитки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Що змінюється
Тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарти. За умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда.
«Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин», — сказано в повідомленні.
Також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо ви запізнилися на поїзд (окрім квитка на плацкарту).
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«Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й тільки у касі», — додали в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, протягом декількох місяців Україна та Польща планують запустити сполучення між Варшавою та Равою-Руською з пересадкою на Львів — цей пункт пропуску не працював 20 років.
Також раніше Укрзалізниця запровадила нові правила випуску у відкритий продаж повернутих квитків.
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