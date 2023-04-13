Скільки вже залізничних мостів, зруйнованих від початку повномасштабної війни, відновила Укрзалізниця — Finance.ua

Скільки вже залізничних мостів, зруйнованих від початку повномасштабної війни, відновила Укрзалізниця Сьогодні 06:26 — Казна та Політика

Скільки вже залізничних мостів, зруйнованих від початку повномасштабної війни, відновила Укрзалізниця

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні пошкоджено близько 70 залізничних мостів, третину з них АТ «Укрзалізниця» вже вдалось відбудувати.

Про це повідомив голова правління залізничної компанії Євген Лященко, передає пресслужба УЗ.

«Внаслідок бойових дій на території України було пошкоджено близько 70 залізничних мостів, з яких третину ми вже відбудували. Розуміючи всю важливість залізниці для населення та економіки країни, залізничники докладають максимум зусиль, щоб уся пошкоджена інфраструктура була відновлена в найкоротші терміни та поїзди курсували», — зазначив Лященко.

Він нагадав, що УЗ вже завершила капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь, що на Київщині. Рух поїздів через об’єкт відкрито двома коліями, це дозволить найближчим часом збільшити кількість пасажирських поїздів у напрямку Коростеня та міст-сателітів Києва.

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Укрінформ За матеріалами:

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