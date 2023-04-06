Залізницею до Варшави: з України запустять новий маршрут через Раву-Руську — Finance.ua

Залізницею до Варшави: з України запустять новий маршрут через Раву-Руську Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Залізницею до Варшави: з України запустять новий маршрут через Раву-Руську

Протягом декількох місяців Україна та Польща планують запустити сполучення між Варшавою та Равою-Руською з пересадкою на Львів — цей пункт пропуску не працював 20 років.

Про це заявив віцепремʼєр з відновлення Олександр Кубраков, повідомила пресслужба Міністерства розвитку регіонів, територій та інфраструктури.

Зазначається, що з 5 квітня українські та польські залізничники спільно проводять тестово-випробувальну поїздку маршрутом Люблін — Рава-Руська євроколією 1435 мм.

Читайте також "Укрзалізниця" відкрила найкоротший маршрут до порту Рені через Молдову

Таким чином, для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом Укрзалізниці на українській колії, який, у свою чергу, привезе пасажирів до Львова.

«Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної», — прокоментував Олександр Кубраков, віцепремʼєр з відновлення України.

Відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.

Читайте також «Укрзалізниця» запропонувала маршрут з Києва до бази лоукостера Wizz Air

Укрзалізниця відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська.

Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.