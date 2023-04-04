"Укрзалізниця" відкрила найкоротший маршрут до порту Рені через Молдову — Finance.ua
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"Укрзалізниця" відкрила найкоротший маршрут до порту Рені через Молдову

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Акціонерне товариство «Укрзалізниця» почало перевозити вантажі між Україною та Молдовою відновленою дільницею Березине — Басарабяска — там відкрито третій прикордонний перехід між країнами — Серпневе-1 — Басарабяска.
Як повідомляє прес-служба перевізника, перехід працює з 25 березня 2023 року, а «Укрзалізниця» вже прийняла перші заявки на перевезення вантажів через вказаний перехід, зокрема, на перевезення 8 вагонів з будівельними вантажами та 6 вагонів зі шлаками.
«Наразі це найкоротший маршрут до портів Рені, Галац, Джурджулешти, завдяки якому „Укрзалізниця“ зможе збільшити обсяги експортних і транзитних перевезень. За нашими підрахунками, дільниця дозволить перевозити додатково від 4 до 10 млн тонн вантажів на рік. Запрошуємо бізнес активно використовувати цей новий альтернативний маршрут», — зазначив член правління УЗ Вячеслав Єрьомін.
Також новий маршрут дозволить пришвидшити та здешевити транспортування вантажів до України з портів Рені, Галац, Джурджулешти й у зворотному напрямку.
Як зазначив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, термін доставки експортних вантажів до портів Молдови, Румунії, а також українського Рені, скоротиться на 4-6 діб. При цьому вартість транспортування зменшиться на 10-35 доларів на 1 тонні залежно від вантажу та маршруту.
Крім того, в прес-службі нагадали, що раніше між Україною та Молдовою діяло два прикордонні залізничні переходи: Сокиряни — Окниця та Могилів-Подільский — Велчинець.
За матеріалами:
УНІАН
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