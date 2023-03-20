«Укрзалізниця» запропонувала маршрут з Києва до бази лоукостера Wizz Air — Finance.ua

«Укрзалізниця» запропонувала маршрут з Києва до бази лоукостера Wizz Air Сьогодні 12:15 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» запропонувала маршрут з Києва до бази лоукостера Wizz Air

«Укрзалізниця» разом з молдовською залізницею організувала поїзди з Києва до румунського міста Ясси, де розміщена база лоукостера Wizz Air.

Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі УЗ.

Пасажирам пропонують поїзд № 351 Київ — Кишинів, що відправляється по непарних днях з Києва о 17:02 та прибуває на молдовську станцію Унгени, яка знаходиться неподалік кордону з Румунією, о 07:53 ранку.

Інфографіка: УЗ

Після проходження прикордонно-митного контролю, який відбувається на вокзалі станції Унгени, необхідно пересісти на поїзд № 821 Кишинів — Ясси — Сокола, що відправляється з Унген щодня о 09:51, і вже об 11:13 прибуває на станцію Ясси-Сокола, де кожен поїзд зустрічають автобуси, які довезуть у центр міста або у міжнародний аеропорт Ясси.

«Про пересадку не хвилюйтесь, адже зупинка поїзда на станції 30 хвилин», — зазначили в «Укрзалізниці».

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На зворотному шляху усе так само: о 17:40 зі станції Ясси-Сокола відправляється поїзд № 822 Ясси-Сокола — Кишинів, який прибуває на молдовську станцію Унгени о 18:57. Там можна здійснити пересадку на поїзд № 352 Кишинів — Київ, який прибуває на станцію Унгени по парних днях о 20:21.

Квитки на поїзд № 351/352 доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті. На поїзд № 821 Кишинів — Унгени — Ясси-Сокола та його зворотний рейс № 822 квитки можна придбати на сайті Молдовської залізниці — www.railway.md, у касі вокзалу в Унгенах або безпосередньо у провідника в поїзді.

Лоукостер Wizz Air пропонує вильоти з аеропорту Ясси до Бельгії, Кіпру, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швейцарії, Туреччини, Великої Британії.

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Українська правда За матеріалами:

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