Укрзалізниця оновила свій застосунок: що змінилося — Finance.ua

Укрзалізниця оновила свій застосунок: що змінилося Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

Укрзалізниця оновила свій застосунок: що змінилося

Укрзалізниця випустила оновлення свого застосунку. Відтепер там можна придбати квитки для пільгових категорій громадян та супроводжуючих.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Випустили чергове оновлення застосунку Укрзалізниці! Ми довго йшли до цього — і ось нарешті, в застосунку стало можливим придбання квитків для пільгових категорій громадян та супроводжуючих», — сказано в повідомленні.

Крім того, в застосунок додали англійську мову і додатково внесли кілька невеликих змін (наприклад, впорядкували схеми вагонів, доопрацювали оцінку подорожі та програму лояльності).

Інфографіка: Укрзалізниця

Завантажити застосунок можна за посиланням

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» запустила програму лояльності для пасажирів під назвою «Залізні друзі». Учасники програми можуть накопичувати бали і отримувати подарунки.

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