У НБУ назвали очікувану суму фінансової допомоги від партнерів у 2023 році — Finance.ua

У НБУ назвали очікувану суму фінансової допомоги від партнерів у 2023 році Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

У НБУ назвали очікувану суму фінансової допомоги від партнерів у 2023 році

Україна розраховує отримати до кінця року понад 40 мільярдів доларів фінансової допомоги.

Про це розповів заступник керівника Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Bloomberg

Зокрема, 4,6 млрд. доларів Україна очікує отримати в рамках програми макрофінансової допомоги від МВФ.

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«Цього року ситуація виглядає значно краще, ніж торік. 2023 року очікується 42 млрд доларів США фінансової допомоги, включаючи 4,6 млрд доларів від МВФ. Фінансова підтримка наших партнерів дуже важлива у цей непростий для України час», — зазначив Ніколайчук.

Він додав, що під час недавнього візиту до Вашингтона представники України провели переговори з офіційними особами США, МВФ та іншими колегами.

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Під час обговорення фінансових питань партнери запевнили українську делегацію в тому, що демократична спільнота підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Довідка Finance.ua:

Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом року два транші загальним обсягом $1,8 млрд;

цьогоріч в Україні планується нагальне відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США;

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової фінансової допомоги.

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