У НБУ назвали очікувану суму фінансової допомоги від партнерів у 2023 році — Finance.ua
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У НБУ назвали очікувану суму фінансової допомоги від партнерів у 2023 році

Казна та Політика
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У НБУ назвали очікувану суму фінансової допомоги від партнерів у 2023 році
У НБУ назвали очікувану суму фінансової допомоги від партнерів у 2023 році
Україна розраховує отримати до кінця року понад 40 мільярдів доларів фінансової допомоги.
Про це розповів заступник керівника Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Bloomberg.
Зокрема, 4,6 млрд. доларів Україна очікує отримати в рамках програми макрофінансової допомоги від МВФ.
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«Цього року ситуація виглядає значно краще, ніж торік. 2023 року очікується 42 млрд доларів США фінансової допомоги, включаючи 4,6 млрд доларів від МВФ. Фінансова підтримка наших партнерів дуже важлива у цей непростий для України час», — зазначив Ніколайчук.
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Він додав, що під час недавнього візиту до Вашингтона представники України провели переговори з офіційними особами США, МВФ та іншими колегами.
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Під час обговорення фінансових питань партнери запевнили українську делегацію в тому, що демократична спільнота підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Довідка Finance.ua:

  • Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом року два транші загальним обсягом $1,8 млрд;
  • цьогоріч в Україні планується нагальне відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США;
  • прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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