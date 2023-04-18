Шмигаль анонсував розробку нової економічної моделі України — Finance.ua
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Шмигаль анонсував розробку нової економічної моделі України

Казна та Політика
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Шмигаль анонсував розробку нової економічної моделі України
Шмигаль анонсував розробку нової економічної моделі України
Україна розробить нову економічну модель як ресурсного центру Європи.
Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram за результатами зустрічі представників Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського Союзу та Офісу реформ при Кабінеті Міністрів.
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«Скоординували потреби та співпрацю з відновлення з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту «Українська архітектура реформ», — заявив Шмигаль.
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За його словами, планується зосередити діяльність на десятьох ключових напрямах і реформах:
  • розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;
  • реформа сектору цивільної безпеки;
  • оновлена ветеранська політика;
  • реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність та модернізацію;
  • відновлення;
  • масштабна соціальна реформа;
  • проєкти підтримки бізнесу;
  • нові напрями в реформі освіти;
  • реформа митниці;
  • реформа державного управління.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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