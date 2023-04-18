Шмигаль анонсував розробку нової економічної моделі України — Finance.ua

Шмигаль анонсував розробку нової економічної моделі України Сьогодні 10:34 — Казна та Політика

Шмигаль анонсував розробку нової економічної моделі України

Україна розробить нову економічну модель як ресурсного центру Європи.

Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram за результатами зустрічі представників Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського Союзу та Офісу реформ при Кабінеті Міністрів.

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«Скоординували потреби та співпрацю з відновлення з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту «Українська архітектура реформ», — заявив Шмигаль.

За його словами, планується зосередити діяльність на десятьох ключових напрямах і реформах:

розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;

реформа сектору цивільної безпеки;

оновлена ветеранська політика;

реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність та модернізацію;

відновлення;

масштабна соціальна реформа;

проєкти підтримки бізнесу;

нові напрями в реформі освіти;

реформа митниці;

реформа державного управління.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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