Україна розраховує на підтримку ЄІБ у відновленні критичної інфраструктури — Шмигаль — Finance.ua
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Україна розраховує на підтримку ЄІБ у відновленні критичної інфраструктури — Шмигаль

Казна та Політика
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хоєром відбудову України. Київ розраховує на підтримку ЄІБ у відновленні критичної інфраструктури, передає УНН.
«На полях Spring Meetings 2023 обговорили з Вернером Хоєром відбудову України. Розраховуємо на підтримку ЄІБ у відновленні критичної інфраструктури. Вдячний команді за швидку та своєчасну допомогу у період війни», — написав Шмигаль у Twitter.
Шмигаль на заходах у межах Spring Meetings групи Світового банку та МВФ заявив, що у 2023 році на проекти швидкої відбудови потрібно 14 млрд дол. З його слів, ідуть перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення.
Шмигаль також вказав, що міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки.
Світовий банк оцінює потреби України на відновлення у понад 400 мільярдів доларів.
За матеріалами:
УНН
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