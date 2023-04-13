Міжнародні партнери нададуть Україні $115 мільярдів — Шмигаль Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової фінансової допомоги.

Після участі у круглому столі міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку Шмигаль заявив , що мобілізація ресурсів для відновлення України є однією з головних тем його робочого візиту до Вашингтона.

«Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, а й надсилає чіткий сигнал росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки потрібно. До повної перемоги», — наголосив він.

За словами прем’єр-міністра, «відновлення починаємо вже зараз». У 2023 році на проекти швидкого відновлення України потрібно $14 млрд.

«Ведемо переговори з партнерами, щоб залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Тож зможемо виконати всі завдання у п’яти пріоритетних галузях відновлення», — зазначив він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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