Міжнародні партнери нададуть Україні $115 мільярдів — Шмигаль — Finance.ua
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Міжнародні партнери нададуть Україні $115 мільярдів — Шмигаль

Казна та Політика
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової фінансової допомоги.
Після участі у круглому столі міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку Шмигаль заявив, що мобілізація ресурсів для відновлення України є однією з головних тем його робочого візиту до Вашингтона.
«Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, а й надсилає чіткий сигнал росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки потрібно. До повної перемоги», — наголосив він.
За словами прем’єр-міністра, «відновлення починаємо вже зараз». У 2023 році на проекти швидкого відновлення України потрібно $14 млрд.
«Ведемо переговори з партнерами, щоб залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Тож зможемо виконати всі завдання у п’яти пріоритетних галузях відновлення», — зазначив він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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