В Мінфіні розповіли, скільки витратять на відновлення України цьогоріч — Finance.ua

В Мінфіні розповіли, скільки витратять на відновлення України цьогоріч Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

В Мінфіні розповіли, скільки витратять на відновлення України цьогоріч

Цьогоріч в Україні планується нагальне відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю для CNN

«У цьому році ми плануємо реалізувати нагальне відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США. Пріоритетними напрямами є відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла, критичної та соціальної інфраструктури, а також підтримка приватного сектору», — сказав очільник Мінфіну.

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Марченко зазначив, що завдяки нещодавно затвердженій програмі розширеного фінансування МВФ для України Мінфін має більшу впевненість щодо фінансування дефіциту бюджету у поточному році.

Водночас міністр додав, що, окрім зусиль українського уряду та міжнародних донорів, важливо, щоб іноземний бізнес інвестував в Україну, тим самим підтримуючи відновлення і розвиток економіки країни.

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Марченко також наголосив, що розраховує на тривалу та міцну співпрацю з міжнародними партнерами для пришвидшення перемоги у війні, оскільки програш України означатиме програш усього цивілізованого світу.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду 31 березня схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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