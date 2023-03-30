Відновлення України: у SECI оцінюють потенційні інвестиції у кілька трильйонів доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відновлення України: у SECI оцінюють потенційні інвестиції у кілька трильйонів доларів

Казна та Політика
233
Відновлення України: у SECI оцінюють потенційні інвестиції у кілька трильйонів доларів
Відновлення України: у SECI оцінюють потенційні інвестиції у кілька трильйонів доларів
В Ініціативі співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI) припускають, що суми потенційних інвестицій у відновлення України — в розрахунку на багато років — можуть становити кілька трильйонів доларів.
Про це в інтервʼю Укрінформу сказав виконавчий координатор Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI) Міхаель Фацекас.
«Інтерес до України зараз дуже високий, тому що всі розуміють, які величезні обсяги робіт з її відновлення очікуються найближчим часом. Я не готовий назвати суму потенційних інвестицій, але вона може скласти — в розрахунку на багато років — кілька трильйонів доларів», — зазначив Фацекас.
Читайте також
Він додав, що наразі є інвестори, які потенційно зацікавлені у проєктах в енергетичній та транспортній галузі.
«Тема, над якою ми вже працюємо, — це розвиток дорожнього, транспортного та енергетичного сектору в Україні. Ми бачимо зацікавленість багатьох міжнародних компаній, які є лідерами європейського та світового ринку у своїх галузях, таких як Plasser&Theurer, Andritz, Umdasch, Frequentis та Kirchdorfer», — зазначив виконавчий координатор SECI.
Місце для вашої реклами
За його словами, SECI не може інвестувати та вкладати кошти безпосередньо в підприємницькі проєкти, але це може робити приватний бізнес за підтримки та сприяння організації. Основне завдання організації полягає у встановленні контактів та координації зусиль.
Читайте також
«Наприклад я як представник організації зустрічаюся в Україні з політиками, губернаторами областей та міськими головами, командою Міністерства економіки, керівником Торгово-промислової палати, щоби визначити напрямки співпраці, де ми могли би допомогти залучити бізнес та приватні інвестиції з країн-учасниць SECI до різних проєктів в Україні», — сказав Фацекас.
На його переконання, важливо, щоб фірми та організації не чекали закінчення війни в Україні, а вже зараз допомагали, наприклад, починаючи з гуманітарних проєктів, та перш за все, з місцевими інвестиціями для створення робочих місць.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.