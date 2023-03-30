Відновлення України: у SECI оцінюють потенційні інвестиції у кілька трильйонів доларів — Finance.ua

Відновлення України: у SECI оцінюють потенційні інвестиції у кілька трильйонів доларів Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Відновлення України: у SECI оцінюють потенційні інвестиції у кілька трильйонів доларів

В Ініціативі співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI) припускають, що суми потенційних інвестицій у відновлення України — в розрахунку на багато років — можуть становити кілька трильйонів доларів.

Про це в інтервʼю Укрінформу сказав виконавчий координатор Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI) Міхаель Фацекас.

«Інтерес до України зараз дуже високий, тому що всі розуміють, які величезні обсяги робіт з її відновлення очікуються найближчим часом. Я не готовий назвати суму потенційних інвестицій, але вона може скласти — в розрахунку на багато років — кілька трильйонів доларів», — зазначив Фацекас.

Він додав, що наразі є інвестори, які потенційно зацікавлені у проєктах в енергетичній та транспортній галузі.

«Тема, над якою ми вже працюємо, — це розвиток дорожнього, транспортного та енергетичного сектору в Україні. Ми бачимо зацікавленість багатьох міжнародних компаній, які є лідерами європейського та світового ринку у своїх галузях, таких як Plasser&Theurer, Andritz, Umdasch, Frequentis та Kirchdorfer», — зазначив виконавчий координатор SECI.

За його словами, SECI не може інвестувати та вкладати кошти безпосередньо в підприємницькі проєкти, але це може робити приватний бізнес за підтримки та сприяння організації. Основне завдання організації полягає у встановленні контактів та координації зусиль.

«Наприклад я як представник організації зустрічаюся в Україні з політиками, губернаторами областей та міськими головами, командою Міністерства економіки, керівником Торгово-промислової палати, щоби визначити напрямки співпраці, де ми могли би допомогти залучити бізнес та приватні інвестиції з країн-учасниць SECI до різних проєктів в Україні», — сказав Фацекас.

На його переконання, важливо, щоб фірми та організації не чекали закінчення війни в Україні, а вже зараз допомагали, наприклад, починаючи з гуманітарних проєктів, та перш за все, з місцевими інвестиціями для створення робочих місць.

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