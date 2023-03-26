Названо топ-5 країн, бізнес яких хоче інвестувати в Україну, — дані «інвестнянь» Вчора 21:01 — Фондовий ринок

Названо топ-5 країн, бізнес яких хоче інвестувати в Україну, — дані «інвестнянь»

Урядова установа UkraineInvest (UI), яка допомагає підприємцям розпочати бізнес в Україні, отримує сотні запитів на надання такої підтримки з різних країн світу. Найбільше заявок від охочих інвестувати в Україну приходить із Польщі, Ірландії, Франції, Німеччини та Нідерландів.

Про це в інтерв’ю UBR.ua розповів директор UI Сергій Цівкач.

Він зазначив, що, незважаючи на велику кількість запитів, зараз UI супроводжує лише 16 інвестпроєктів (включно з українськими), з яких 7 претендують на отримання державної підтримки в рамках закону про значні інвестиції (відомого як закон «про інвестнянь»).

Читайте також В Україні зміняться правила оподаткування доходів з інвестицій: що треба знати

«Річ у тому, що ми беремо до переліку [інвестиційних проєктів UI] лише ті із заявок, які мають найбільшу ймовірність реалізації», — пояснив Цівкач.

Він окремо зазначив, що хоча заявок від бізнесу зі США в UI поки що не надходило, проте «існує інтерес американських партнерів у створенні інвестиційних фондів для України».

«Я вважаю, що США мають бути стратегічним партнером України не лише у політичному та військовому сенсі, а й у виробничому», — підсумував директор UI.

UkraineInvest була створена у 2016 році урядом і з того часу консультує українських та іноземних підприємців з питань, пов’язаних із веденням бізнесу в Україні. Установа уповноважена супроводжувати проєкти, які претендують на підтримку в рамках закону про значні інвестиції (відомий як закон «про інвестнянь»).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.