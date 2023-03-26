Названо топ-5 країн, бізнес яких хоче інвестувати в Україну, — дані «інвестнянь» — Finance.ua
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Названо топ-5 країн, бізнес яких хоче інвестувати в Україну, — дані «інвестнянь»

Фондовий ринок
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Названо топ-5 країн, бізнес яких хоче інвестувати в Україну, — дані «інвестнянь»
Названо топ-5 країн, бізнес яких хоче інвестувати в Україну, — дані «інвестнянь»
Урядова установа UkraineInvest (UI), яка допомагає підприємцям розпочати бізнес в Україні, отримує сотні запитів на надання такої підтримки з різних країн світу. Найбільше заявок від охочих інвестувати в Україну приходить із Польщі, Ірландії, Франції, Німеччини та Нідерландів.
Про це в інтерв’ю UBR.ua розповів директор UI Сергій Цівкач.
Він зазначив, що, незважаючи на велику кількість запитів, зараз UI супроводжує лише 16 інвестпроєктів (включно з українськими), з яких 7 претендують на отримання державної підтримки в рамках закону про значні інвестиції (відомого як закон «про інвестнянь»).
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«Річ у тому, що ми беремо до переліку [інвестиційних проєктів UI] лише ті із заявок, які мають найбільшу ймовірність реалізації», — пояснив Цівкач.
Він окремо зазначив, що хоча заявок від бізнесу зі США в UI поки що не надходило, проте «існує інтерес американських партнерів у створенні інвестиційних фондів для України».
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«Я вважаю, що США мають бути стратегічним партнером України не лише у політичному та військовому сенсі, а й у виробничому», — підсумував директор UI.
UkraineInvest була створена у 2016 році урядом і з того часу консультує українських та іноземних підприємців з питань, пов’язаних із веденням бізнесу в Україні. Установа уповноважена супроводжувати проєкти, які претендують на підтримку в рамках закону про значні інвестиції (відомий як закон «про інвестнянь»).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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