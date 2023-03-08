Нерухомість, золото чи євробонди: куди краще інвестувати під час війни — Finance.ua

Нерухомість, золото чи євробонди: куди краще інвестувати під час війни Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

Нерухомість, золото чи євробонди: куди краще інвестувати під час війни

Інвестиції в Україні — не дуже поширене заняття. Якщо українці й інвестують, то, переважно, у депозити. Проте це — не єдиний варіант, як примножити свої кошти.

Що допоможе зберегти кошти, а на чому навіть вдасться заробити — розповіла Ксенія Губанова, сертифікована експертка з фінансів, інвесторка, засновниця онлайн-школи «Be Investor», на Female Freedom Forum , що відбувся у Києві 4 березня.

«Ви можете вкладати у депозити або облігації — але це ви просто збережете свої гроші. Заробити на цьому неможливо, хіба лише у кращому випадку — вам вдасться покрити інфляцію», — каже експертка.

Нерухомість

Українці досить часто обирають нерухомість як інвестицію. Однак інвесторка назвала кілька проблем цього інструменту:

перша — великий капітал.

Вам потрібно одразу 50-70 тис. доларів, аби купити квартиру. Проте не всі мають стільки грошей одразу, аби відразу їх витратити на придбання нерухомості;

Вам потрібно одразу 50-70 тис. доларів, аби купити квартиру. Проте не всі мають стільки грошей одразу, аби відразу їх витратити на придбання нерухомості; друга — ліквідність.

Це означає, що якщо вам треба буде «витягнути» ці гроші, ви не зможете їх отримати одразу ж. Для продажу нерухомості треба або багато часу, або знижувати вартість, аби швидше привабити покупця;

Це означає, що якщо вам треба буде «витягнути» ці гроші, ви не зможете їх отримати одразу ж. Для продажу нерухомості треба або багато часу, або знижувати вартість, аби швидше привабити покупця; третя — тенденція на спад дохідності нерухомості.

За словами експертки, якщо ще 20 років тому ви могли купити квартиру за 20 тис. доларів і здавати її за 200 доларів на місяць, то окупність цієї квартири була у середньому 7-8 років. Але зараз українці купують за 100 тис. доларів, здають за 500 доларів на місяць — тобто окупність збільшилася до 15-20 років.

Золото

«Золото — це такий інструмент, який не примножить ваш капітал. Він просто допоможе зберегти та захистити у турбулентні часи, як 2022 рік. Золото завжди зростає, коли ринки падають — на цьому ви можете усереднити падіння свого інвестпортфеля», — порадила Губанова.

Куди інвестувати в Україні

"Зрозуміло, що Україна перемогла у війні. Питання лише у тому, на яких кордонах закінчиться ця війна. Проте країна Україна й надалі буде існувати.

Наші євробонди зараз продають із дисконтом 80%. Ризики певні є, але якщо у вас є час, ви можете на цьому заробити. Навіть якщо буде дефолт, хоч у нього я не вірю, нам не пробачать увесь борг повністю, Україна все одно буде його сплачувати. Але купуючи за 200 доларів те, що коштує 1000 доларів, ви будете в плюсі у три-чотири рази", — розповідає Губанова.

На думку експертки, також вигідно зараз можна вкласти кошти в акції найбільшого експортера пшениці та соняшникової олії — компанії Kernel.

«Акція Kernel зараз коштує 3 долари, але вона генерує прибуток у вигляді 5 доларів за рік.Тобто ви купуєте зараз акції компанії і за рік маєте її окупність, у той час, як Tesla окуповується 57 років... Ідея така, що після закінчення війни, Kernel поверне свою вартість», — ділиться досвідом інвесторка.

Ще одна компанія, до акцій якої радить придивитися Губанова — МХП, що є українським експортером курятини.

«Зараз ця компанія дуже втратила у ціні, але вона має тільки активів на майже 4 млрд доларів — це все заводи, землі, техніка. А вся компанія зараз коштує на ринку 300 млн», — зазначила Губанова.

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