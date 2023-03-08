В Україні зміняться правила оподаткування доходів з інвестицій: що треба знати — Finance.ua

В Україні зміняться правила оподаткування доходів з інвестицій: що треба знати Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

В Україні зміняться правила оподаткування доходів з інвестицій: що треба знати

Євроінтеграція України вже має вплив на деякі сфери життя українців, зокрема, це стосується податкової звітності інвесторів.

Про те, що змінилося і як зараз оподатковуються доходи з інвестиційної діяльності — розповіла Ольга Хан, засновниця Han Consulting та співзасновниця агенції OSA.tax, податкова радниця, інвесторка, на Female Freedom Forum , що відбувся у Києві 4 березня.

З 1 липня 2023 року Україна офіційно впроваджує міжнародний стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки — CRS. Метою цього нововведення є виявлення незадекларованих доходів та їх подальше оподаткування.

До системи CRS будуть передаватися такі дані:

номер рахунку;

ім’я;

адреса;

ІПН;

податкова резидентність;

дата народження;

баланс на рахунку на кінець року;

оборот по рахунку за рік;

торговельний прибуток по рахунку за рік;

нараховані дивіденди за рік;

інші доходи за цей період.

Як розраховується інвестиційний прибуток:

за кожною компанією окремо;

у національній валюті на дату операцій;

дивіденди та купівля-продаж рахуються окремо.

Що робити зі збитками

Задекларовані збитки при операціях купівлі-продажу переносяться на наступний рік.

«Тобто якщо ви протягом року купували і продавали акції, але у вас були збитки і при цьому ви отримували дивіденди, то за дивідендами ви обов’язково сплачуєте податки, а за збитками — вони переносяться на наступний рік. Якщо у наступному році у вас вже будуть прибутки, то ви зможете відмінусувати задекларовані збитки від того прибутку, який ви отримали», — розповіла Хан.

Як подати декларацію

Завантажити брокерський звіт.

Перевести всі операції в національну валюту.

Зробити розрахунок інвестиційного доходу.

Створити ключ КЕП.

Заповнити декларацію «Про майновий стан і доходи».

Сплатити податки за реквізитами.

Перевірити зарахування.

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