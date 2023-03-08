В Україні зміняться правила оподаткування доходів з інвестицій: що треба знати — Finance.ua

В Україні зміняться правила оподаткування доходів з інвестицій: що треба знати
Євроінтеграція України вже має вплив на деякі сфери життя українців, зокрема, це стосується податкової звітності інвесторів.
Про те, що змінилося і як зараз оподатковуються доходи з інвестиційної діяльності — розповіла Ольга Хан, засновниця Han Consulting та співзасновниця агенції OSA.tax, податкова радниця, інвесторка, на Female Freedom Forum, що відбувся у Києві 4 березня.
З 1 липня 2023 року Україна офіційно впроваджує міжнародний стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки — CRS. Метою цього нововведення є виявлення незадекларованих доходів та їх подальше оподаткування.
До системи CRS будуть передаватися такі дані:
- номер рахунку;
- ім’я;
- адреса;
- ІПН;
- податкова резидентність;
- дата народження;
- баланс на рахунку на кінець року;
- оборот по рахунку за рік;
- торговельний прибуток по рахунку за рік;
- нараховані дивіденди за рік;
- інші доходи за цей період.
Як розраховується інвестиційний прибуток:
- за кожною компанією окремо;
- у національній валюті на дату операцій;
- дивіденди та купівля-продаж рахуються окремо.
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Що робити зі збитками
Задекларовані збитки при операціях купівлі-продажу переносяться на наступний рік.
«Тобто якщо ви протягом року купували і продавали акції, але у вас були збитки і при цьому ви отримували дивіденди, то за дивідендами ви обов’язково сплачуєте податки, а за збитками — вони переносяться на наступний рік. Якщо у наступному році у вас вже будуть прибутки, то ви зможете відмінусувати задекларовані збитки від того прибутку, який ви отримали», — розповіла Хан.
Як подати декларацію
- Завантажити брокерський звіт.
- Перевести всі операції в національну валюту.
- Зробити розрахунок інвестиційного доходу.
- Створити ключ КЕП.
- Заповнити декларацію «Про майновий стан і доходи».
- Сплатити податки за реквізитами.
- Перевірити зарахування.
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