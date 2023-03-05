ТОП-5 помилок інвестора-початківця — Finance.ua

ТОП-5 помилок інвестора-початківця Сьогодні 11:09 — Особисті фінанси

ТОП-5 помилок інвестора-початківця

Нову справу важко починати більшості людей, а особливо, якщо вона стосується грошей. І без помилок теж не обійтися, адже досвід варто напрацьовувати. Однак іноді їх можна уникнути.

Про це розповіла експертка з особистих фінансів, викладачка з інвестицій Іванна Invest.

Повторювати точно не треба

Багато новачків шукають поради на різних платформах, сайтах, аби дізнатися про покупки в інвестиціях інших людей та повторити їх.

«Проблема в тому, що ти ніколи не знатимеш, навіщо людина зробила цю покупку, на який термін і чим вона керувалася. Можна подивитися, зробити аналіз, але в жодному разі не повторювати! Лише самостійне формування портфеля», — стверджує експертка.

Зрозумійте мету інвестування

Інвестування без мети часто призводить до непотрібних покупок. Так само як із продуктами, адже без потрібного списку у супермаркеті з голоду можна купити багато зайвого. Імпульсивні покупки бувають і у такій сфері. Безумовно, наявність своєї стратегії допоможе не збиватися зі шляху.

Оновлюйте інформацію

Не можна так просто купити та забути. Потрібно регулярно читати новини, цікавитись справами компанії, конкурентами, і загалом усім, що відбувається у світі. Дуже часто на початку шляху люди заплющують на це очі, хоча це запорука успіху в майбутньому.

Не грайте в ігри

Багато хто намагається вгадати, коли краще купити, а коли продати. В інвестиціях це не має жодної ролі, якщо ми дивимося на компанію у майбутнє. Купити ви можете будь-якої миті, а от докупати можна на падінні й таким чином усереднюватися.

Просіть про допомогу

Коли ви намагаєтеся самостійно з усім розібратися, то це призводить не лише до помилок. У багатьох потім складається враження, що це все складно, неможливо і потрібно багато грошей. Ефективніше цей нелегкий шлях почати з ментора, якому ви довірятимете.

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