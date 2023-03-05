ТОП-5 помилок інвестора-початківця — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 помилок інвестора-початківця

Особисті фінанси
11
ТОП-5 помилок інвестора-початківця
ТОП-5 помилок інвестора-початківця
Нову справу важко починати більшості людей, а особливо, якщо вона стосується грошей. І без помилок теж не обійтися, адже досвід варто напрацьовувати. Однак іноді їх можна уникнути.
Про це розповіла експертка з особистих фінансів, викладачка з інвестицій Іванна Invest.

Повторювати точно не треба

Багато новачків шукають поради на різних платформах, сайтах, аби дізнатися про покупки в інвестиціях інших людей та повторити їх.
«Проблема в тому, що ти ніколи не знатимеш, навіщо людина зробила цю покупку, на який термін і чим вона керувалася. Можна подивитися, зробити аналіз, але в жодному разі не повторювати! Лише самостійне формування портфеля», — стверджує експертка.

Зрозумійте мету інвестування

Інвестування без мети часто призводить до непотрібних покупок. Так само як із продуктами, адже без потрібного списку у супермаркеті з голоду можна купити багато зайвого. Імпульсивні покупки бувають і у такій сфері. Безумовно, наявність своєї стратегії допоможе не збиватися зі шляху.

Оновлюйте інформацію

Не можна так просто купити та забути. Потрібно регулярно читати новини, цікавитись справами компанії, конкурентами, і загалом усім, що відбувається у світі. Дуже часто на початку шляху люди заплющують на це очі, хоча це запорука успіху в майбутньому.

Не грайте в ігри

Багато хто намагається вгадати, коли краще купити, а коли продати. В інвестиціях це не має жодної ролі, якщо ми дивимося на компанію у майбутнє. Купити ви можете будь-якої миті, а от докупати можна на падінні й таким чином усереднюватися.

Просіть про допомогу

Коли ви намагаєтеся самостійно з усім розібратися, то це призводить не лише до помилок. У багатьох потім складається враження, що це все складно, неможливо і потрібно багато грошей. Ефективніше цей нелегкий шлях почати з ментора, якому ви довірятимете.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Pro Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.