«Інвестняні» назвали ключові проблеми, з якими стикаються інвестори в Україні — Finance.ua

«Інвестняні» назвали ключові проблеми, з якими стикаються інвестори в Україні Сьогодні 21:03 — Фондовий ринок

«Інвестняні» назвали ключові проблеми, з якими стикаються інвестори в Україні

Найбільше складнощів у інвесторів в Україну виникає при підключенні підприємств до енергопостачання (газу, електроенергії, воді), а також при виділенні земельної ділянки. Якщо не зважати на війну, то саме з цими проблемами найчастіше звертаються підприємці до урядової установи UkraineInvest (UI).

Про це в інтерв’ю UBR.ua розповів її директор Сергій Цівкач.

«Землевідведення — дуже суттєве питання, яке стоїть поряд із підключенням електроенергії. У всіх зверненнях, які ми отримуємо від іноземних інвесторів, є два питання — електроенергія та земля», — сказав Цівкач.

Він пояснив, що землю отримати складно, оскільки якщо її вже переведено під промислове призначення, то там або заплановано будівництво об’єкта, або роботи з його зведення вже ведуться.

«Тому інвестору пропонують сільськогосподарську землю і, якщо вона не має особливо цінного с/г статусу, її можна перевести. Але процедура переведення триває від 9 до 12 місяців. Інвестору важко зрозуміти, отримає він землю чи ні», — пояснив Цівкач.

Лише невелика кількість інвесторів цікавиться у фахівців UI щодо зловживань правоохоронців та періодичного проведення ними «маски-шоу» — ці речі стосуються не більше ніж 10% від загальної кількості звернень інвесторів, каже Цівкач.

У принципі не існує якоїсь однієї причини, яка б стала підставою для відмови інвестора від ведення бізнесу в Україні.

У UI зазначають, що крім електроенергії та інших умов ведення бізнесу інвестори оцінюють:

характеристики робочої сили (фонд оплати праці, наявність кваліфікованих кадрів, ефективність системи бронювання ключових військовозобов’язаних від мобілізації тощо);

своєчасність бюджетного відшкодування узгоджених сум з ПДВ;

середню вартість земельних ділянок;

вартість та тривалість підключення інших об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водопостачання, інженерних комунікацій, залізничних доріг тощо);

можливість отримання права користування надрами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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