Україна створює готові рішення для інвесторів, - Мінекономіки — Finance.ua
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Україна створює готові рішення для інвесторів, - Мінекономіки

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Підтримка міжнародного співтовариства у реалізації євроінтеграційного курсу України та посиленні впровадження реформ матиме визначальну роль у процесі відбудови України.
Про це йшлося на цьогорічному саміті Україна-Оксфорд «Європейські горизонти для України», передає пресслужба Міністерства економіки України.
«Мінекономіки працює над розробкою інструментів страхування політичних ризиків, для покриття яких планується створити окремий фонд, що дозволить залучити не лише MIGA, DFC та ЕКА країн «Великої сімки», а також приватних міжнародних операторів страхового ринку.
Крім того, ми розраховуємо на підтримку міжнародних фінансових організацій та донорів щодо надання зокрема дешевих кредитів установам, які планують розширити свої портфелі фінансування для підтримки українського приватного сектору як безпосередньо, так і через комерційні банки. Так ми створимо готове рішення для потенційних інвесторів", — зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан.
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Також він нагадав, що в Україні є низка індустріальних парків, які пропонують не тільки промислові майданчики з готовими інженерними комунікаціями, але й податкові пільги. Наявність цих стимулів фактично створює великий потенціал для аутсорсингового виробництва в Україні.
«Разом з міжнародними партнерами, серед яких зокрема BlackRock та J.P. Morgan, ми працюємо над концепцією створення в Україні Фонду розвитку. Зараз ми вже ведемо перемовини з рядом банків США, Великої Британії та Азії, які планують долучитися до цього процесу. Крім того, інвестиційна платформа #AdvantageUkraine консолідує інвестиційні проекти та обробляє запити інвесторів з усього світу», — додав Грибан.
За матеріалами:
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