В Україні створять понад 10 тисяч сезонних робочих місць — Finance.ua
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В Україні створять понад 10 тисяч сезонних робочих місць

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В Україні створять понад 10 тисяч сезонних робочих місць
В Україні створять понад 10 тисяч сезонних робочих місць
Підприємці, які отримали урядові гранти на розвиток садівництва та ягідництва і тепличного господарства, наймуть близько тисячі постійних працівників, а також зобов’язані створити понад десять тисяч нових сезонних робочих місць для розвитку сільських територій.
Про це в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
Посадовець також зазначив, що система отримання гранту проста і прозора — через портал «Дія». Розгляд заявки від підприємця відбувається в стислі терміни.
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«Заявку на отримання гранту розглядають в банку і Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Якщо заявка відповідає всім критеріям, то підприємець отримає відповідь протягом двох-трьох тижнів. Що важливо — фермер може повторно подати доопрацьовану заявку, якщо після першого розгляду будуть виявлені певні недоліки бізнес-плану», — зауважив Тарас Висоцький.
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Нагадаємо, урядова грантова програма передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг — можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».
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Від початку цього року 24 господарства аграрного сектору отримали грантові кошти для розвитку свого бізнесу на загальну суму майже 57 млн 322 тис. гривень. Серед них 23 господарства, які займаються садівництвом, ягідництвом та виноградарством — їм виплачено понад 56 млн грн. Одне підприємство на розвиток тепличного господарства отримало 1 млн 260 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

  • у найближчі 2-3 роки для відбудови зруйнованої інфраструктури найбільше будуть потрібні фахівці у будівельній сфері: будівельники, проєктувальники, архітектори, а також спеціалісти у сфері енергетики;
  • міняти за життя 5–6 професій — це нормально. Необов’язково спалювати всі мости й кардинально змінювати сферу діяльності. Змінити професію можна зручно й комфортно;
  • наразі найменша конкуренція серед пошукачів на заході, а от у Тернопільській області пропонують найвищу зарплату — в середньому 21 тисяча гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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