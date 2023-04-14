єРобота: переробні підприємства отримали понад 280 млн грн грантів на розвиток — Finance.ua

єРобота: переробні підприємства отримали понад 280 млн грн грантів на розвиток Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

єРобота: переробні підприємства отримали понад 280 млн грн грантів на розвиток

З початку 2023 року 61 переробне підприємство отримало гранти від держави для розвитку на загальну суму 282 млн грн.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Розвиток переробки — стратегічна мета уряду, ми інвестуємо в цей напрямок, щоб виготовляти та експортувати більше готової продукції з більшою часткою доданої вартості. Через грантові програми єРобота ми надаємо фінансову підтримку переробним підприємствам, щоб активізувати роботу галузі. З початку цього року 61 переробне підприємство отримало від держави гранти загалом на 282 млн грн. Розвиваючи свій бізнес, підприємці створять близько 900 нових робочих місць», — повідомила Юлія Свириденко.

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За грантовою програмою для переробних підприємств «Новий рівень» підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу. При цьому обов’язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту нових робочих місць, зокрема, він зобов’язаний створити від 25 робочих місць.

У 2022 році гранти на розвиток переробних підприємств отримали 178 підприємців на майже 1 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць;

зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства;

подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.

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