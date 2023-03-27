У межах програми єРобота видано вже майже 2,5 млрд грн — Finance.ua

У межах програми єРобота видано вже майже 2,5 млрд грн Сьогодні 12:10 — Казна та Політика

Безповоротні гранти єРобота є однією з ключових програм для підтримки бізнесу. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Держава надає кошти для старту та розвитку власної справи. Бізнес створює робочі місця, платить податки, експортує продукцію, інвестує власні кошти, відновлює економіку. Вже майже 2,5 млрд гривень виділено. Сотні нових бізнесів працюють. Тисячі людей отримали роботу. Створюємо можливості, аби в Україні було більше успішних приватних бізнесів», — відзначив очільник уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що держава так само допомагає аграріям провести другу посівну кампанію в умовах воєнного стану. За попередніми оцінками, цьогоріч очікується 45 млн тонн врожаю зернових та зернобобових, а також 16,6 млн тонн пшениці, тоді як внутрішнє споживання становить близько 5 млн тонн. Як зауважив прем’єр-міністр, Україна буде повністю забезпечена зерном та продовольством.

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