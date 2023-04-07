Експерт розповіла, на які спеціальності у найближчі 2-3 роки буде найбільший попит — Finance.ua
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Експерт розповіла, на які спеціальності у найближчі 2-3 роки буде найбільший попит

Особисті фінанси
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Експерт розповіла, на які спеціальності у найближчі 2-3 роки буде найбільший попит
Експерт розповіла, на які спеціальності у найближчі 2-3 роки буде найбільший попит
У найближчі 2-3 роки для відбудови зруйнованої інфраструктури найбільше будуть потрібні фахівці у будівельній сфері: будівельники, проєктувальники, архітектори, а також спеціалісти у сфері енергетики.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила заступниця директора Київського міського центру зайнятості Людмила Мушинська.
«Зокрема, буде попит на слюсарів, електриків, зварювальників та столярів. Не менший попит буде на інженерів — як для сфери будівництва, машинобудування, так і для військового напряму», — сказала вона.
Крім того, за словами Мушинської, вже існує потреба в медичних працівниках — як у лікарях різних спеціалізацій, так і в кваліфікованих медичних сестрах, молодшому медичному персоналі. Очікується, що значний попит також буде на реабілітологів, психологів, психотерапевтів для підтримки військових, які повернулись з війни, та людей після деокупації територій або просто психологічно виснажених через війну.
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«Також для відбудови України потрібні будуть спеціалісти у сфері логістики, для прикладу водії-далекобійники. Не зупинить свій розвиток і ІТ-сфера. Програмісти все більше потрібні в усіх галузях економіки та безпеки країни. Завжди будуть потрібні також працівники комунальної сфери, які роблять наше місто кращим», — розповіла заступниця директора Київського міського центру зайнятості.

Довідка Finance.ua:

  • У березні українці зареєстрували 24,7 тисячі ФОПів та 3,5 тисяч компаній. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні з’явилось більш ніж 200 тисяч нових ФОПів.
  • 60 % опитаних назвали найважливішим для постраждалих громад відновлення підприємств і робочих місць, 55 % — відбудову пошкоджень, 41 % — фінансову підтримку населення. За словами учасників дослідження, вони хочуть забезпечити собі майбутнє, бажають працювати, жити й виховувати своїх дітей в Україні, і це для них важливіше, ніж одноразові фінансові виплати.
  • Окрім цього, 37% респондентів наголошують на важливості медичної та гуманітарної допомоги, 23% вважають необхідним втілення програм підтримки розвитку дітей, 21% — програм з психосоціальної підтримки.

Робота без досвіду й освіти: пошуки за часів війни

За матеріалами:
Укрінформ
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