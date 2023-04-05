Більшість українців хочуть роботу, а не соціальну допомогу — Finance.ua

Більшість українців хочуть роботу, а не соціальну допомогу Сьогодні 16:28 — Особисті фінанси

Більшість українців хочуть роботу, а не соціальну допомогу

Найважливішими програмами, які допоможуть постраждалим від війни громадам, є створення робочих місць і працевлаштування населення.

Таку думку висловили українці під час дослідження , проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Які програми є найбільш необхідними для постраждалих від війни

60 % опитаних назвали найважливішим для постраждалих громад відновлення підприємств і робочих місць, 55 % — відбудову пошкоджень, 41 % — фінансову підтримку населення.

За словами учасників дослідження, вони хочуть забезпечити собі майбутнє, бажають працювати, жити й виховувати своїх дітей в Україні, і це для них важливіше, ніж одноразові фінансові виплати.

Окрім цього 37 % респондентів наголошують на важливості медичної та гуманітарної допомоги, 23 % вважають необхідним втілення програм підтримки розвитку дітей, 21% — програм з психосоціальної підтримки.

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