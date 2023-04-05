Більшість українців хочуть роботу, а не соціальну допомогу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Більшість українців хочуть роботу, а не соціальну допомогу

Особисті фінанси
827
Більшість українців хочуть роботу, а не соціальну допомогу
Більшість українців хочуть роботу, а не соціальну допомогу
Найважливішими програмами, які допоможуть постраждалим від війни громадам, є створення робочих місць і працевлаштування населення.
Таку думку висловили українці під час дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Які програми є найбільш необхідними для постраждалих від війни

60 % опитаних назвали найважливішим для постраждалих громад відновлення підприємств і робочих місць, 55 % — відбудову пошкоджень, 41 % — фінансову підтримку населення.
Читайте також
За словами учасників дослідження, вони хочуть забезпечити собі майбутнє, бажають працювати, жити й виховувати своїх дітей в Україні, і це для них важливіше, ніж одноразові фінансові виплати.
Місце для вашої реклами
Окрім цього 37 % респондентів наголошують на важливості медичної та гуманітарної допомоги, 23 % вважають необхідним втілення програм підтримки розвитку дітей, 21% — програм з психосоціальної підтримки.
Більшість українців хочуть роботу, а не соціальну допомогу
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Соціальна інформаційна платформа
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.