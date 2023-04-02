Як правильно перейти в іншу професію — Finance.ua

Як правильно перейти в іншу професію Вчора 10:29 — Особисті фінанси

Як правильно перейти в іншу професію

Міняти за життя 5–6 професій — це нормально. Необов’язково спалювати всі мости й кардинально змінювати сферу діяльності. Змінити професію можна зручно й комфортно.

Про це пише OLX.

Причини змінити професію

Перше питання, з яким стикаються: із чого почати змінювати своє життя? Відповідь: з розуміння, чому ваша робота вам не підходить і які альтернативи ви маєте.

Чотири причини, чому треба замислитися над зміною професії:

Заробітної плати недостатньо. Якщо робота не може покривати ваші базові потреби, варто шукати нову вакансію чи зовсім змінювати вид діяльності. Робота негативно впливає на ваше особисте життя. Не варто перетворюватися на трудоголіка — це призводить до емоційного вигорання. Не забувайте, що у вас має бути власне життя поза роботою. У вас немає можливості просуватися кар’єрними сходами. Якщо посада не задовольняє амбіції, треба шукати щось більш перспективне. Ви відчуваєте виснаження тільки від думки, що завтра треба на роботу й там прийдеться працювати.

Є декілька стратегій, як вибрати роботу для душі й залишитися задоволеним. Можна спочатку паралельно поєднувати дві посади, перейти на роботу, яка тільки наблизить до вивчення нової сфери або різко починати все з нуля. Який спосіб краще підійде, вирішувати тільки вам.

Що вам знадобиться для зміни фаху?

Прийти в абсолютно нову професію не так складно, як здається. Але що треба мати, щоби повністю змінити вид діяльності?

Час у запасі. Зазвичай пропонують декілька схем, як змінювати професію і заощадити собі трішки часу:

знайти нову роботу й паралельно працювати на двох;

поміняти місце на краще за умовами й паралельно влаштовуватися на посаду в іншій галузі;

використати декрет чи відпустку для пошуку нової роботи й вивчення її особливостей.

Бажання навчатися. Недостатньо тільки мати час на навчання. Важливо й хотіти це робити. Навчання — це активний і постійний процес. Він вимагає від вас залучати максимум інтелектуальних здібностей, приділяти систематично час новим знанням та працювати над собою як над фахівцем у новій галузі.

Фінансова подушка. Бажано мати запас коштів, з яким ви зможете не знижувати рівень життя. Треба мати гроші на:

навчання — проходження курсів, тренінгів або здобуття вищої освіти за фахом;

загальні витрати, поки ви знаходитесь у пошуках нового місця роботи;

базові потреби, поки ви будете проходити випробувальний термін.

Як змінити професію: поради

Є кілька способів, як знайти свою професію: стрибати в прірву і братися за будь-яку робота або ж шукати цілеспрямовано. Треба, щоб нова посада задовольняла ваші потреби у фінансах і самореалізації.

Вивчіть свої здібності. Поставте перед собою питання: «Яка робота мені підходить?». Можливо, ви дуже гарно рахуєте і треба шукати посади комірника чи бухгалтера. Або ваших знань англійської лінгвістики буде достатньо для репетиторства. Виділить свої здібності, які релевантні з пошуком роботи.

Визначте, яка діяльність найкраще вам підходить. Далі — вчимо професії, які будуть збігатися з вашими здібностями й навичками. Для цього треба визначити, із чим саме вам би хотілося працювати і який власний досвід ви б хотіли розширювати на новому місці.

Подивіться вакансії, що мають попит. Один зі способів, як визначитися з професією, — вибрати тенденції сучасності. Вивчаючи вакансії, ви ще й дізнаєтесь, які вимоги до кандидатів висувають роботодавці. Після цього ваша задача — здобути нові знання та підвищити навички згідно із загальними потребами.

Отримати базові знання. Не всі компанії пропонують роботу людям без досвіду. Варто перед працевлаштуванням пройти професійні курси або тренінги.

Пошук роботи

Останній етап — безпосередньо вибір вакансії та відправлення резюме. Не бійтеся говорити про відсутність досвіду. Закцентуйте на навичках і досвіді, що можуть бути корисним на новій посаді. Пам’ятайте, що процес працевлаштування не буде швидким, і запасіться терпінням.

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