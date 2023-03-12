Водій та швачка: які вакансії найбільш популярні серед українців — Finance.ua

Водій та швачка: які вакансії найбільш популярні серед українців Сьогодні 08:07 — Особисті фінанси

Водій та швачка: які вакансії найбільш популярні серед українців

Наразі найменша конкуренція серед пошукачів на Заході, а от у Тернопільській області пропонують найвищу зарплату — в середньому 21 тисяча гривень.

Про це свідчить аналітика OLX Робота

«За останні три місяці українці понад 1 млн разів відгукувалися на пропозиції роботи на платформі OLX, натомість за цей же період роботодавці запропонували понад 176 тисяч вакансій», — сказано в повідомленні.

Яку роботу шукають «блакитні комірці»

За останні три місяці українці найчастіше відгукувалися на вакансії в таких категоріях:

Логістика / Склад / Доставка;

Роздрібна торгівля / Продажі / Закупки;

Виробництво / Робітничі спеціальності;

Готельно-ресторанний бізнес / Туризм;

Будівництво / Облицювальні роботи .

Які зарплати пропонують

У категорії Логістика / Склад / Доставка пошукачі найбільше цікавилися вакансіями водія із заробітною платою в середньому 24 тис. грн, вантажника — 12 тис. грн та кур’єра, за таку роботу роботодавці готові платити 15 тис. грн за місяць.

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У сфері Роздрібна торгівля / Продажі / Закупки найбільша конкуренція на вакансії продавця із зарплатою в середньому 12 тис. грн, менеджера з продажу — 19 тис. грн, та менеджера по роботі з клієнтами — 21 тис. грн.

А от у сфері «Виробництво/Робітничі спеціальності» найбільший попит серед пошукачів на швачок. За таку роботу роботодавці готові платити 15,5 тисяч гривень. Також не менше відгукуються на вакансії пакувальника та різноробочого, на таких позиціях можна заробляти в середньому 12 тисяч гривень щомісяця.

Якщо порівняти аналогічний період минулого року (01.12.2021 — 23.02.2022, до початку повномасштабного вторгнення), то тоді в середньому пошукачі у 1,5 рази менше відгукувалися на оголошення ніж сьогодні, але популярними були такі ж вакансії, як сьогодні — водій, продавець, різноробочий. Заробітна плата минулого року майже по всім пропозиціям роботи була меншою в середньому на 1 — 3 тис. грн залежно від вакансії.

Кого шукають роботодавці?

Якщо говорити про пропозицію, то вона дещо збігається з попитом, а саме:

Топ-5 вакансій, грудень 2022 рік — березень 2023 рік:

Вакансія Середня зарплата, грн Продавець 11 тис. Водій 24 тис. Швачка/кравець 15,5 тис. Кухар 13 тис. Оператор колл-центру 25 тис.

Де найбільше роботи

За останні три місяці найбільше пропозицій роботи було в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Найвищі зарплати роботодавці пропонували саме у Тернопільській області — в середньому 21 тис. грн, у Хмельницькій та Рівненській областях — по 20 тис. грн.

А от менша конкуренція на робоче місце, що збільшує ймовірність знайти роботу, саме на Заході країни — у Закарпатській та Тернопільській областях. За останні три місяці в цих регіонах роботодавці найбільше шукали:

водіїв із середньою заробітною платою 28 тисяч гривень;

із середньою заробітною платою 28 тисяч гривень; продавців, за таку роботу можна отримувати 16 тисячу гривень;

за таку роботу можна отримувати 16 тисячу гривень; різноробочих із зарплатою 17,5 тисяч гривень;

торгових представників із середньою заробітною платою 24 тисяч гривень;

кухарів, за таку роботу роботодавці готові платити 17 тисяч гривень.

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