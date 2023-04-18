Зміни у правилах вручення повісток: що треба знати — Finance.ua

Зміни у правилах вручення повісток: що треба знати Сьогодні 15:13 — Особисті фінанси

Зміни у правилах вручення повісток: що треба знати

З 7 квітня 2023 року Урядом була прийнята Постанова № 318, яка внесла зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в частині порядку вручення повісток військовозобов’язаним особам. Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО. Так, відповідно до запроваджених змін, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК та СП) здійснюють заходи оповіщення та призову громадян:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);



на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;



незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

Тобто, для прикладу, вручення повістки в м. Києві військовозобовязаному громадянину, який стоїть на військовому обліку в м. Харкові, є цілком законним та не може бути підставою для оскарження таких дій працівників ТЦК та СП.

При цьому, повноваження ТЦК та СП НЕ поширюються на:

військовозобов’язаних та резервістів СБУ;

військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки.



Зверніть увагу! У період воєнного стану діє обовʼязок надавати документи для перевірки на вимогу уповноваженим особам.

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Щодо повісток, то законодавством не встановлено місце, в якому можуть вручити повістку: це може бути і на блокпосту, і на вулиці. Однак врученню повістки завжди передує встановлення особи.

На практиці існують повістки для:

уточнення облікових даних;

проходження військово-лікарської комісії;



призову на військову службу в ЗСУ (мобілізаційне розпорядження);



прибуття на призовну дільницю.



Громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників ТЦК та СП).

Важливо знати

Якщо особа має відстрочку від призову під час мобілізації, їй все одно можуть вручити повістку, це є законним, оскільки вручення повістки не дорівнює автоматичній мобілізації. Натомість особа має прибути на виклик та надати документальне підтвердження відстрочки.

Факт вручення повістки не може бути оскаржено до суду. Такого висновку дійшов Верховний Суд у постанові від 8 вересня 2022 року у справі № 300/1263/22 Такого висновку дійшов Верховний Суд у постанові від 8 вересня 2022 року у справі № 300/1263/22 https://cutt.ly/i7FqAM3 . Як зазначають експерти Юридичного порадника для ВПО, якщо ви вважаєте, що вручення повістки відбулося із порушенням процедури, то маєте можливість оспорювати це під час оцінки повістки як доказу у справах про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

При цьому, вид та міра відповідальності за неприбуття за повісткою залежить від мети виклику до ТЦК та СП: звірка облікових даних, співбесіда, направлення на проходження медичної комісії або ж призов на військову службу під час мобілізації.

Якщо йдеться про повістку про направлення на проходження медичної комісії чи звірку облікових даних відповідальність настає за ст. 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) або ст. 337 КК України (ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів).

Неявка за повісткою про призов на військову службу під час мобілізації є злочином та карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років за ст. 336 Кримінального кодексу України.

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