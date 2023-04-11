Повістки вручатимуть незалежно від місця обліку. Кабмін розширив повноваження військкоматів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Повістки вручатимуть незалежно від місця обліку. Кабмін розширив повноваження військкоматів

Казна та Політика
3807
Повістки вручатимуть незалежно від місця обліку. Кабмін розширив повноваження військкоматів
Повістки вручатимуть незалежно від місця обліку. Кабмін розширив повноваження військкоматів
Згідно з ухваленою Кабміном постановою № 318, тепер представники ТЦК (військкоматів) можуть надсилати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.
Уряд вніс зміни до Положення про ТЦК, в яких уточнюються завдання з проведення заходів щодо оповіщення та призову громадян на військову службу.
Читайте також
Як ідеться в постанові, військкомати можуть сповіщати громадян (крім військовозобов’язаних і резервістів СБУ і Служби зовнішньої розвідки):
  • на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);
  • на військову службу за призовом під час мобілізації, в особливий період (незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку).
Також даним документом ТЦК звільнені від завдання займатися підготовкою і веденням територіальної оборони.

Довідка Finance.ua:

  • роботодавці мають право вручати повістки своїм військовозобов’язаним підлеглим;
  • співробітники територіальних центрів комплектування отримають відеокамери для фіксації процесу вручення повісток.

Зарплати військових у 2023: що потрібно знати

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.