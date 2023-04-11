Повістки вручатимуть незалежно від місця обліку. Кабмін розширив повноваження військкоматів — Finance.ua

Повістки вручатимуть незалежно від місця обліку. Кабмін розширив повноваження військкоматів
Згідно з ухваленою Кабміном постановою № 318, тепер представники ТЦК (військкоматів) можуть надсилати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.
Уряд вніс зміни до Положення про ТЦК, в яких уточнюються завдання з проведення заходів щодо оповіщення та призову громадян на військову службу.
Як ідеться в постанові, військкомати можуть сповіщати громадян (крім військовозобов’язаних і резервістів СБУ і Служби зовнішньої розвідки):
- на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
- на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);
- на військову службу за призовом під час мобілізації, в особливий період (незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку).
Також даним документом ТЦК звільнені від завдання займатися підготовкою і веденням територіальної оборони.
Довідка Finance.ua:
- роботодавці мають право вручати повістки своїм військовозобов’язаним підлеглим;
- співробітники територіальних центрів комплектування отримають відеокамери для фіксації процесу вручення повісток.
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