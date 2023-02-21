В Україні вручатимуть повістки під відеозапис — Finance.ua

В Україні вручатимуть повістки під відеозапис Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

В Україні вручатимуть повістки під відеозапис

Співробітники територіальних центрів комплектування отримають відеокамери для фіксації процесу вручення повісток.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила керівник прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк, коментуючи скандальне відео вручення повісток в Одесі.

«Кожна група споряджається. Ми над цим працюємо. Оскільки це не обов’язковий елемент, але розуміючи, що ось так можуть розвиватися події (як в Одесі. — Ред.), ми використовували це як спосіб застереження для того, щоб дійсно об’єктивно мати можливість оцінити всю ситуацію, якщо така виникла», — сказала вона.

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Випадки насильницького вручення повісток громадянам України на вулицях Гуменюк назвала «не такими системними, як їх намагаються подати».

Нагадаємо, 14 лютого в Одесі військові жорстко затримали чоловіка біля зупинки громадського транспорту. Очевидці говорили про «процес мобілізації» біля ринку Привоз. За цим інцидентом проводиться службове розслідування. Гуменюк заявила, що не відкидає впливу людського чинника на такі події.

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