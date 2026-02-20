День фінансів: кінець банкнотам 1, 2, 5 та 10 гривень і «єЧек» у смартфоні Сьогодні 17:45

П’ятниця, 20 лютого. НБУ вилучає з обігу «старі» гривні, уряд запускає національний сервіс «єЧек», а Польща змінює правила підтримки українців.

Кінець банкнотам 1, 2, 5 та 10 гривень

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років припинять бути засобом платежу та будуть остаточно вилучені з готівкового обігу. Торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та інші фінансові установи не прийматимуть такі банкноти для здійснення платежів.

«єЧек» у смартфоні

В Україні запускають «єЧек» — електронний чек, який автоматично зберігається у банківському застосунку. Сервіс «єЧек» дозволяє отримувати цифрові чеки замість паперових. Сервіс упроваджують поетапно. На першому етапі він уже доступний для клієнтів ПриватБанк, ПУМБ, VST bank і monobank.

Рекордний прибуток банків

За попередніми даними до річного аудиту, за 2025 рік банки отримали рекордні 126,8 млрд гривень прибутку, що на 22% більше у порівнянні з 2024 роком (103,7 млрд гривень). Основним джерелом прибутку залишається чистий процентний дохід з огляду на стабільну дохідність кредитів і нарощення портфеля.

Зміни для українців у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який змінює умови підтримки біженців з України. Тепер замість окремого спеціального режиму допомоги всі інструменти інтегрують до загального Закону про надання захисту іноземцям. Новий документ ліквідує окремий режим і передбачає застосування єдиної системи тимчасового захисту для всіх іноземців.

Нерухомість на заході України

Захід України сьогодні — це не лише зона безпеки, а й потужний ринок нерухомості, який трансформувався під впливом внутрішньої міграції, релокації бізнесу та обмеженої пропозиції. Попри те, що загальний ринок нерухомості України все ще демонструє меншу активність, ніж до 2022 року, західні регіони вирізняються порівняно високою стабільністю як щодо цін, так і загальної активності покупців.

🏠 У новій статті Finance.ua розповідає, чому саме захід України залишається привабливим для внутрішньо переміщених осіб, інвесторів та релокованого бізнесу, а також як це впливає на формування тенденцій у житловому та комерційному сегментах:

Санкції США проти росії

Президент США Дональд Трамп продовжив на один рік дію санкцій проти росії, запроваджених у зв'язку з її агресією проти України. Документ набирає чинності 20 лютого та передбачає продовження обмежувальних заходів, запроваджених указами американських президентів у 2014, 2018 і 2022 роках.

Нова програма МВФ

Міжнародний валютний фонд заявив, що його рада директорів найближчими днями розгляне угоду на рівні персоналу щодо програми кредитування України на суму 8,1 мільярда доларів, що відкриє шлях для схвалення пакету, який допоможе розблокувати іншу міжнародну підтримку. Речниця МВФ Джулі Козак повідомила, що Україна виконала попередні умови, необхідні для просування запиту на нову програму.

Перерахунок вартості комуналки

Набула чинності постанова Кабміну, яка змінює порядок перерахунку вартості житлово-комунальних послуг у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі. Головна новація — споживачам більше не потрібно самостійно звертатися із заявою. Якщо послуга не надавалася або була неякісною через надзвичайну ситуацію, перерахунок мають зробити автоматично.

Експорт ІТ-послуг у 2025 році

Після двох років скорочення у 2025 ІТ-галузь продемонструвала зростання обсягів експорту. За підсумками минулого року експортна виручка комп'ютерних послуг збільшилася на 3,3% і становила $6,66 мільярдів. Українській економіці це принесло на $210 мільйонів більше у порівнянні з результатами 2024 року. У грудні було зафіксовано найвищий місячний показник ІТ-експорту за результатами 2025 року — $685 мільйонів.

До речі, за даними DOU, 68% розробників у DefTech вважають свій рівень зарплати недостатнім. Медіанна зарплата розробника в DefTech — $2850.

Бенефіти для співробітників

В умовах кадрового дефіциту додаткові переваги для працівників дедалі частіше стають не менш важливими, ніж рівень заробітної плати. Як свідчать результати опитування, більшість компаній впроваджують уніфікований підхід до надання додаткових вигод команді — усі категорії співробітників мають однаковий пакет бенефітів з однаковими бюджетами і бонусами. Мінімальний бюджет бенефіт-пакету для одного співробітника на рік становить 2400 грн, а максимальний — 395 904 грн.

