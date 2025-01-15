День фінансів: гривня vs євро, реєстр призовників, скорочення зарплати та купівля квартири — Finance.ua

День фінансів: гривня vs євро, реєстр призовників, скорочення зарплати та купівля квартири Сьогодні 17:35

У середу, 15 січня, Finance.ua в новому матеріалі розповідає про ТОП-5 найбільш недооцінених валют світу та що саме впливає на їхню недооцінку, скільки вони коштують в Україні та чому вони вигідні:

Рада підтримала продовження воєнного стану. У середу, 15 січня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 днів — У середу, 15 січня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 днів — до 9 травня.

Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав. Також Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану». Згідно з пояснювальною запискою, документ має на меті законодавчо Також Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану». Згідно з пояснювальною запискою, документ має на меті законодавчо унормувати окремі питання направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану.

Внесення до реєстру призовників юнаків, яким виповнюється 17 років. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4197-ІХ, згідно з яким, щорічно з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів за допомогою електронного кабінету або особистого прибуття до ТЦК і СП.

Працевлаштування осіб з інвалідністю. Верховна Рада сьогодні схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 5344-д щодо забезпечення прав осіб з Верховна Рада сьогодні схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 5344-д щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Коли гривню прив’яжуть до євро. Євро замінить долар в якості курсоутворюючої валюти для української гривні. Але це відбудеться дуже непомітно для ринку. Як Євро замінить долар в якості курсоутворюючої валюти для української гривні. Але це відбудеться дуже непомітно для ринку. Як заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова: «Зважаючи на наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка відбудеться, тому що якщо ми хочемо стати частиною ЄС, мати доступ до їх ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми маємо мати прив’язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій».

Найпоширеніші банкноти та монети в Україні. Станом на 1 січня 2025 року найбільше в обігу Станом на 1 січня 2025 року найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок (27,3% та 27,8% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень.

Процес управління проблемними активами. Національний банк України Національний банк України виставив на громадське обговорення оновлену версію проєкту змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках.

Скорочення зарплати у 2024 році. Як Як показало дослідження, у 41% працівників рівень оплати не змінився порівняно з 2023 роком. Позитивні зміни у розмірі заробітної плати відчули 46% співробітників. Про скорочення зарплати розповіли 13% українців.

Кількість нових ФОП у 2024 році. Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) у 2024 році зросла на 119 тис. осіб. Про це Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) у 2024 році зросла на 119 тис. осіб. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Державної служби статистики.

Кабмін спростив перебронювання в «Дії». Кабінет Міністрів України дозволив підприємствам переброньовувати працівників через портал «Дія» без Кабінет Міністрів України дозволив підприємствам переброньовувати працівників через портал «Дія» без необхідності очікування 72 години. Ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих. Бронювання таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу.

Коли запрацюють усі реєстри після кібератаки. Міністерство юстиції продовжує роботу над відновленням держреєстрів після масштабної Міністерство юстиції продовжує роботу над відновленням держреєстрів після масштабної кібератаки з боку рф. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

Перспективи підвищення ПДВ в Україні. Міжнародний валютний фонд (МВФ) в минулому році намагався вмовити владу України підвищити ПДВ, і Міжнародний валютний фонд (МВФ) в минулому році намагався вмовити владу України підвищити ПДВ, і потрібно було чимало зусиль, у тому числі з боку МВФ, щоб утриматися від такого кроку.

Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в різних містах України. Як повідомляють аналітики, найбільше часу українцям нині треба буде заощаджувати на купівлю квартири у Львові — це понад 13,8 року. Трохи менше в Ужгороді — це займе 12,9 років. Про це Як повідомляють аналітики, найбільше часу українцям нині треба буде заощаджувати на купівлю квартири у Львові — це понад 13,8 року. Трохи менше в Ужгороді — це займе 12,9 років. Про це йдеться в аналітиці ЛУН, актуальної на січень 2025 року.

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