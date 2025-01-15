НБУ пропонує оновити процес управління проблемними активами — Finance.ua

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НБУ пропонує оновити процес управління проблемними активами

Фондовий ринок
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НБУ пропонує оновити процес управління проблемними активами
НБУ пропонує оновити процес управління проблемними активами
Національний банк України виставив на громадське обговорення оновлену версію проєкту змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Прийняття проєкту спрямоване на:
  • врахування змін в європейських банківських практиках щодо посилення контрольних функцій другої лінії захисту;
  • посилення вимог до ради банку щодо забезпечення контролю за своєчасним запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів, що може виникати в процесі управління проблемними активами;
  • підвищення ефективності процесу управління проблемними активами шляхом посилення в цьому процесі ролі системи управління ризиками, яка ґрунтується на розподілі обов’язків між підрозділами банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту;
  • забезпечення належного рівня незалежності головного ризик-менеджера в системно важливих банках України в процесі управління проблемними активами, ураховуючи масштаб діяльності, види, складність здійснюваних такими банками операцій.
Нагадаємо, у грудні минулого року правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний Інвестиційний Банк» (далі — АТ «КомІнвестБанк») до категорії неплатоспроможних. Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням АТ «КомІнвестБанк» своєї діяльності у відповідністьдо вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.
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За матеріалами:
Finance.ua
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