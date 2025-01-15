НБУ пропонує оновити процес управління проблемними активами — Finance.ua

НБУ пропонує оновити процес управління проблемними активами
Національний банк України виставив на громадське обговорення оновлену версію проєкту змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Прийняття проєкту спрямоване на:
- врахування змін в європейських банківських практиках щодо посилення контрольних функцій другої лінії захисту;
- посилення вимог до ради банку щодо забезпечення контролю за своєчасним запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів, що може виникати в процесі управління проблемними активами;
- підвищення ефективності процесу управління проблемними активами шляхом посилення в цьому процесі ролі системи управління ризиками, яка ґрунтується на розподілі обов’язків між підрозділами банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту;
- забезпечення належного рівня незалежності головного ризик-менеджера в системно важливих банках України в процесі управління проблемними активами, ураховуючи масштаб діяльності, види, складність здійснюваних такими банками операцій.
Нагадаємо, у грудні минулого року правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний Інвестиційний Банк» (далі — АТ «КомІнвестБанк») до категорії неплатоспроможних. Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням АТ «КомІнвестБанк» своєї діяльності у відповідністьдо вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.
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