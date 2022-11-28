День фінансів: гроші на соцвиплати у 2023 році, підготовка Києва до блекауту, кредити для малого бізнесу — Finance.ua

День фінансів: гроші на соцвиплати у 2023 році, підготовка Києва до блекауту, кредити для малого бізнесу Сьогодні 17:50

В понеділок, 28 листопада, розповімо про рішення комітету Верховної Ради і про те, до яких банків малий бізнес може звернутися по допомогу.

Гроші на зарплати та пенсії у 2023 році. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що держави-партнери продовжують надавати нам потужну фінансову допомогу. Надійними партнерами України є Канада та країни Євросоюзу. Завдяки цим державам в Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що держави-партнери продовжують надавати нам потужну фінансову допомогу. Надійними партнерами України є Канада та країни Євросоюзу. Завдяки цим державам в українському бюджеті будуть гроші на соціальні виплати, зокрема зарплати та пенсії.

Скасування податкових пільг для грального бізнесу. Комітет Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики рекомендував парламенту схвалити у другому читанні зміни до Податкового кодексу щодо заборони перебування Комітет Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики рекомендував парламенту схвалити у другому читанні зміни до Податкового кодексу щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування 2%. «Весь гральний бізнес одразу повинен буде перейти на повну ставку оподаткування», — заявив Данило Гетманцев.

Також комітет ВР рекомендував парламенту схвалити в другому читанні законопроєкт щодо списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни.

Обхід санкцій. Рада Європейського Союзу Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про внесення обходу санкцій до списку злочинів. Після ухвалення цього рішення Єврокомісія запропонує директиву з правилами щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС.

Донати на ЗСУ. За даними Опендатабот, у дні масованих обстрілів цивільної інфраструктури українці активніше За даними Опендатабот, у дні масованих обстрілів цивільної інфраструктури українці активніше підтримували ЗСУ . Лише за жовтень пожертви на три популярні благодійні фонди країни — United24, «Повернись живим» та Фонд Притули — склали 1,5 мільярди гривень.

Вартість monobank. Як розповів співзасновник monobank Олег Гороховський, Як розповів співзасновник monobank Олег Гороховський, продаж monobank за $1 млрд консорціуму інвесторів міг би вивести банк на IPO та збільшити його вартість до $3 млрд. Проте деякі акціонери monobank відмовилися від угоди.

Гороховський також повідомив, що monobank готовий до сценарію повного блекауту. За його словами, в разі повного блекауту оплати повинні будуть приймати магазини, що працюють на генераторах. Однак такі послуги, як, наприклад, оформлення розстрочок або кредитів, перекази грошей за номером телефонів будуть недоступні.

блекаут у Києві. Мер міста Віталій Кличко розповів, що До речі, про. Мер міста Віталій Кличко розповів, що Київ готується до всього . Вже є алгоритм дій навіть у разі евакуації. Повної евакуації, як він зазначив, не буде. Можливо, буде часткова але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси.

ДТЕК Київські електромережі у свою чергу повідомили, що сьогодні намагаються подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу.

На думку експертів, втрати банків від війни та блекауту перевищать 100 млрд грн.

Закриті дані. Від часу закриття в Україні понад сотні Від часу закриття в Україні понад сотні публічних реєстрів минуло 9 місяців. YouControl зробив опитування, яких тимчасово закритих даних найбільше не вистачає українцям. 43% респондентів відповіли, що потребують інформації про місцеперебування організацій, учасників, директорів підприємств тощо. На другому місці респондентам не вистачає фінансової звітності компаній.

Відмітимо, що після початку повномасштабної війни з росією представники малого бізнесу зіткнулися з небаченими раніше викликами: постраждали робочі приміщення, евакуація, брак коштів. Не всі банки поставилися з розумінням до потреб малого бізнесу. Проте є й ті, хто не покинув підприємців у цей непростий час. Finance.ua дізнався, до яких банків малий бізнес може звернутися по допомогу:

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