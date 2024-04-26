Соцмережа X запустить додаток для відео — Finance.ua

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Соцмережа X запустить додаток для відео

Технології&Авто
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Соцмережа X запустить додаток для відео
Соцмережа X запустить додаток для відео
Соцмережа X запускає спеціальний TV додаток для відео, завантажених у соціальну мережу.
Про це повідомляє Tech Crunch.
Генеральний директор X Лінда Яккаріно оголосила, що новий додаток матиме «контент у режимі реального часу», який буде доступний на смарт-телевізорах.
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Додаток матиме алгоритм трендових відео, який показуватиме користувачам популярний контент, а також функцію на основі ШІ, яка впорядковуватиме відео за темами. Додаток також підтримуватиме перегляд на різних пристроях, тобто користувач зможе почати дивитись відео на телефоні, а потім продовжити перегляд на телевізорі.
Яккаріно заявила, що програма матиме покращений пошук відео та буде доступна на «більшості смарт-телевізорів». Хоча офіційної дати запуску програми немає, керівник каже, що вона буде доступна «незабаром».
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Зараз у соціальній мережі представлено власне шоу, яке веде колишня конгресвумен Тулсі Габбард, і ще одне з колишнім ведучим Fox Sports Джимом Ромом. Минулого місяця Маск скасував угоду про ток-шоу з колишнім ведучим CNN Доном Лемоном.
Ця новина з’явилася через тиждень після того, як соціальна мережа Truth Social Дональда Трампа також оприлюднила свої плани щодо запуску платформи для трансляції прямого ефіру, яка буде зосереджена на новинах, а також на «контенті, який було заборонено» або «пригнічується на інших платформах і сервісах», заявила компанія.
За матеріалами:
Укрінформ
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