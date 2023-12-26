Маск: X запустить платіжні сервіси в середині 2024 року — Finance.ua

Маск: X запустить платіжні сервіси в середині 2024 року
Соціальна мережа X (раніше Twitter) запустить платіжні сервіси на своїй платформі в середині 2024 року.
Про це заявив власник проєкту Ілон Маск у бесіді з CEO компанії Ark Invest Кеті Вуд, передає Incrypted.
За словами мільярдера, він сподівався зробити це раніше, але йому заважають бюрократичні процеси. X Payments LLC, дочірня організація X Corp., все ще чекає рішення за заявками на ліцензію в деяких штатах, зазначив він.
Водночас Маск визнав, що його компанія «трохи запізнилася» з подачею документів. Нагадаємо, на початку грудня з’явилася інформація про те, що X Payments LLC отримала ліцензію постачальника платіжних послуг уже в 12 штатах. Пізніше список поповнився ще одним найменуванням — Вайомінг.
Примітно, власник X не став обговорювати можливу інтеграцію криптоактивів на платформі. На запитання про те, чи думає він про галузь, Маск відповів, що «практично ні».
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За його словами, технологія блокчейну бачиться йому насамперед базою даних для розподілу ресурсів.
Уперше про інтеграцію платіжних сервісів Маск заявив у листопаді 2022 року. Тоді ж він представив концепцію подальшого розвитку платформи як «застосунку для всього».
У квітні 2023 року його компанія уклала партнерську угоду з торговою платформою eToro. Це дало можливість користувачам безпосередньо купувати криптоактиви через X.
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