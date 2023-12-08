Чат-бот від Ілона Маска став доступний підписникам X — Finance.ua

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Чат-бот від Ілона Маска став доступний підписникам X

Технології&Авто
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Чат-бот від Ілона Маска став доступний підписникам X
Чат-бот від Ілона Маска став доступний підписникам X, www.makeuseof.com
Чат-бот зі штучним інтелектом Grok, розроблений компанією xAI Ілона Маска, став доступним передплатникам Premium+ соціальної мережі X (колишній Twitter). Про це пише TechCrunch.
  • Новий «потенційний конкурент для ChatGPT» коштує $16 на місяць з можливістю доступу до соціальної мережі без реклами. Довгострокові підписники отримають пріоритетний доступ до Grok, повноцінне впровадження якого, як очікується, завершиться наступного тижня.
  • Grok відповідає на запитання в діалоговому режимі, спираючись на базу знань, подібну до тієї, що використовується для навчання моделей штучного інтелекту в ChatGPT і Google Bard.

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  • Він розташований у бічному меню X на вебверсії, iOS і Android та може бути доданий до нижнього меню мобільних застосунків X для швидкого доступу.
  • За словами Маска, Grok має «гострий розум та бунтарський характер» і відповідає на гострі питання, коли інші системи не дозволяють собі такого. Відгуки користувачів підтверджують це, деякі навіть зауважують грубість та саркастичність Grok.
За матеріалами:
Ain.Ua
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