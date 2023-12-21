Маск хоче заробити $100 млн на політичній рекламі та компенсувати цьогорічні збитки — Finance.ua

Маск хоче заробити $100 млн на політичній рекламі та компенсувати цьогорічні збитки
Ілон Маск, власник соцмережі X (Twitter), сподівається заробити $100 млн на політичній рекламі у 2024 році, однак експерти галузі сумніваються, чи вдасться йому досягти такої амбітної цілі.
Про це пише Financial Times.
Ще на початку цього року X зняла заборону на політичну рекламу, запроваджену попереднім гендиректором Джеком Дорсі через поширення дезінформації.
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Відтоді X збільшила інвестиції у цей сегмент, зокрема провела захід для політичних клієнтів у Вашингтоні, щоби просувати рекламні послуги.
X стверджує, що має 92,4 млн користувачів у США, серед яких 98% мають право голосу.
Генеральний директор Лінда Яккаріно повідомила, що планує заробляти $100 млн на політичній рекламі щороку, починаючи з 2024 року.
Для досягнення мети X створила команду з приблизно 10 осіб, яка провела понад 400 зустрічей з цифровими маркетологами, стратегами, кампаніями та політичними групами.
Проте експерти індустрії вважають, що цілі компанії є нереалістичними, враховуючи відсутність досвіду та конкуренцію. Аналітика показує, що охоплення та продуктивність сервісів YouTube і Meta, які належать Google, значно вищі за X.
Минулого місяця Маск грубо відреагував на рішення кількох компаній, зокрема Disney, IBM і Apple, припинити співпрацю з X щодо реклами. Причиною стали підтримка Маском публікації антисемітського характеру та дослідження, в якому стверджувалося, що деякі рекламні оголошення на X відображаються поруч з пронацистським контентом.
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