Маск хоче заробити $100 млн на політичній рекламі та компенсувати цьогорічні збитки — Finance.ua

Маск хоче заробити $100 млн на політичній рекламі та компенсувати цьогорічні збитки Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Маск хоче заробити $100 млн на політичній рекламі та компенсувати цьогорічні збитки

Ілон Маск, власник соцмережі X (Twitter), сподівається заробити $100 млн на політичній рекламі у 2024 році, однак експерти галузі сумніваються, чи вдасться йому досягти такої амбітної цілі.

Про це пише Financial Times.

Ще на початку цього року X зняла заборону на політичну рекламу, запроваджену попереднім гендиректором Джеком Дорсі через поширення дезінформації.

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Відтоді X збільшила інвестиції у цей сегмент, зокрема провела захід для політичних клієнтів у Вашингтоні, щоби просувати рекламні послуги.

X стверджує, що має 92,4 млн користувачів у США, серед яких 98% мають право голосу.

Генеральний директор Лінда Яккаріно повідомила, що планує заробляти $100 млн на політичній рекламі щороку, починаючи з 2024 року.

Для досягнення мети X створила команду з приблизно 10 осіб, яка провела понад 400 зустрічей з цифровими маркетологами, стратегами, кампаніями та політичними групами.

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Проте експерти індустрії вважають, що цілі компанії є нереалістичними, враховуючи відсутність досвіду та конкуренцію. Аналітика показує, що охоплення та продуктивність сервісів YouTube і Meta, які належать Google, значно вищі за X.

Минулого місяця Маск грубо відреагував на рішення кількох компаній, зокрема Disney, IBM і Apple, припинити співпрацю з X щодо реклами. Причиною стали підтримка Маском публікації антисемітського характеру та дослідження, в якому стверджувалося, що деякі рекламні оголошення на X відображаються поруч з пронацистським контентом.

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