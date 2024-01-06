Через заяви Ілона Маска X (Twitter) щоквартально недоотримує $400 млн рекламних доходів — Finance.ua

Через заяви Ілона Маска X (Twitter) щоквартально недоотримує $400 млн рекламних доходів Сьогодні 06:50 — Фондовий ринок

Платформа X (Twitter), якою володіє Ілон Маск, у 2023 році показала значно гірший результат, щодо залучення рекламних коштів, ніж у попередньому році. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними джерел видання, X цього року отримувала трохи більше ніж 600 мільйонів доларів доходу від реклами в кожному з перших трьох кварталів року та очікує аналогічних показників у поточному періоді. Для порівняння, минулого року кожний квартал доходи від реклами становили понад 1 мільярдом доларів США.

«Продажі реклами нині складають від 70 до 75 відсотків загального доходу X», — повідомляє Bloomberg.

За словами одного з джерел видання, керівники X спочатку планували отримати 3 мільярди доларів доходу від реклами та підписок у 2023 році, але їм це не вдалося.

Водночас в X заявляють, що в компанії не все так погано, попри те, що вони припинили повідомляти публічні фінансові дані після поглинання Маском у жовтні 2022 року.

«Це дає неповне уявлення про весь наш бізнес, оскільки джерела, на які ви покладаєтеся для отримання інформації, не надають точних і вичерпних деталей», — сказав керівник відділу бізнес-операцій X Джо Бенаррох, додавши, що Х більше не вимірює ефективність роботи показниками доходів.

«Ми більше не Twitter і не вимірюємо себе за старими метриками Twitter — як за показниками доходів, так і за показниками користувачів», — зазначив Бенаррох.

Як повідомлялось раніше, Disney та низка інших великих компаній припинила рекламу на X після того, як Ілон Маск публічно схвалив антисемітську теорію змови, популярну серед расистів. Також X обвинувачували в непрозорій модерації та пропаганді маргінальних ідей та цінностей. Ілон Маск публічно грубо послав такі компанії, але після визнав, що рекламний бойкот може знищити його платформу.

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