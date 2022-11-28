2-3 години двічі на добу: У ДТЕК розповіли, як планують давати електроенергію у Києві — Finance.ua

2-3 години двічі на добу: У ДТЕК розповіли, як планують давати електроенергію у Києві Сьогодні 14:50 — Енергетика

2-3 години двічі на добу: У ДТЕК розповіли, як планують давати електроенергію у Києві

У Києві намагаються подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу.

Про це розповіли в ДТЕК Київські електромережі.

Там зазначили, що у Києві тривають екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

"За розпорядженням НЕК Укренерго маємо знизити 60% потужності споживання Києва. Забезпечення світлом критичної інфраструктури — лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58% електроенергії, яка лишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.

Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію — повернемося до відключення за графіками", — йдеться в заяві.

ДТЕК також рекомендує слідкувати за оновленням інформації.

«Просимо максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему», — зауважили енеркетики.

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