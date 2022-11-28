«Укрэнерго» застосувало екстрені аварійні відключення по всій Україні: графіки не працюють — Finance.ua

«Укрэнерго» застосувало екстрені аварійні відключення по всій Україні: графіки не працюють Сьогодні 10:33 — Енергетика

Станом на 10:00 28 листопада внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності застосовуються аварійні відключення по всій території України.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%.

Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.

Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах.

Нагадаємо, що загальний дефіцит в енергосистемі — це наслідок вже 7 хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Масштаби та складність пошкоджень дуже великі. Ремонти тривають цілодобово.

У період відсутності електроенергії просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд.

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