Блекаут у Києві: Кличко відповів, чи буде повна евакуація населення — Finance.ua
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Блекаут у Києві: Кличко відповів, чи буде повна евакуація населення

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На тлі екстрених і віялових відключень світла через масовані ракетні удари рф по Україні і, зокрема, по Києву, жителі столиці почали готуватися до повного блекауту в місті.
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Мер міста Віталій Кличко розповів, що Київ готується до всього. Евакуацію мешканців столиці також розглядають, повідомив він в інтерв’ю для «РБК-Україна».
«Зараз багато спекуляцій на тему, наскільки можливий варіант — як хтось це називає — евакуації. Скажу вам: було б великою помилкою, якби ми не готувалися до різних сценаріїв. Якби рік тому хтось у цей же час у грудні почав розповідати, що відбуватиметься в майбутньому — про вбивства людей, про війну, про зґвалтування, про геноцид — його б не назвали здоровою людиною. Але сьогодні, на жаль, це страшна сувора реальність. Ми не хочемо нікого тримати у теплій ванні, але й лякати не хочемо», — наголосив Кличко.
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Він повідомив, що влада Києва робить все можливе, щоб не відбулося повного блекауту.
Однак важливо розуміти — готуватися треба до всього. Кличко зазначив, що вже є алгоритм дій навіть у разі евакуації.
«Я не відкидаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде — можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси... Я прошу кожного киянина врахувати різні сценарії та бути готовим. За інформацією військових, ворог планує і надалі завдавати підступних ударів по інфраструктурі країни, щоб залякати українців темрявою та холодом», — повідомив мер міста.
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Він закликав киян готуватися до найгірших подій. Потрібно:
  • зробити запас технічної та питної води,
  • їжі, теплий одяг,
  • заряджені телефони, павербанки та ноутбуки.
Також Кличко радить завантажити офлайн-картки та знайти можливість виїхати з міста. На випадок блекауту киянам радять пошукати житло у передмісті, у приватних будинках із водою та незалежним від світла опаленням.
За матеріалами:
УНІАН
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