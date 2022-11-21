В ОП пояснили, чи варто виїжджати за кордон українцям через можливий блекаут — Finance.ua

В ОП пояснили, чи варто виїжджати за кордон українцям через можливий блекаут Сьогодні 15:12 — Енергетика

В ОП пояснили, чи варто виїжджати за кордон українцям через можливий блекаут

Українцям не треба виїжджати з країни через можливий блекаут по всій Україні. Адже загальних вимкнень не буде.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі Факти ICTV.

«Ми вже проходили багато різних сценаріїв, вони були протягом останнього місяця. Я хотів би відразу всіх заспокоїти — виїжджати з країни точно нікуди не треба... Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні, так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо», — сказав Тимошенко.

Він додав, що ДСНС, обласна влада працює для того, щоб розгортати пункти обігріву, а паралельно працюють енергетики для того, щоб протягом доби, двох, трьох, лагодити енергетику.

«Все залежить від ситуації, дійсно, по ракетних обстрілах, я думаю, що це розуміє кожен українець. Але в будь-якому випадку ми в своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо», — заявив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, Мінекономіки не виключають необхідності перегляду макроекономічного прогнозу до кінця року у зв’язку з масованими ракетними ударами по об’єктах енергетики. Міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що атаки росії на громадянську інфраструктуру та віялові відключення електроенергії можуть призвести до більшого скорочення ВВП у 2022 році, ніж прогнозувалося раніше.

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