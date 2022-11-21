В ОП пояснили, чи варто виїжджати за кордон українцям через можливий блекаут — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В ОП пояснили, чи варто виїжджати за кордон українцям через можливий блекаут

Енергетика
125
В ОП пояснили, чи варто виїжджати за кордон українцям через можливий блекаут
В ОП пояснили, чи варто виїжджати за кордон українцям через можливий блекаут
Українцям не треба виїжджати з країни через можливий блекаут по всій Україні. Адже загальних вимкнень не буде.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі Факти ICTV.
«Ми вже проходили багато різних сценаріїв, вони були протягом останнього місяця. Я хотів би відразу всіх заспокоїти — виїжджати з країни точно нікуди не треба... Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні, так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо», — сказав Тимошенко.
Читайте також
Він додав, що ДСНС, обласна влада працює для того, щоб розгортати пункти обігріву, а паралельно працюють енергетики для того, щоб протягом доби, двох, трьох, лагодити енергетику.
«Все залежить від ситуації, дійсно, по ракетних обстрілах, я думаю, що це розуміє кожен українець. Але в будь-якому випадку ми в своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо», — заявив заступник керівника ОП.
Нагадаємо, Мінекономіки не виключають необхідності перегляду макроекономічного прогнозу до кінця року у зв’язку з масованими ракетними ударами по об’єктах енергетики. Міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що атаки росії на громадянську інфраструктуру та віялові відключення електроенергії можуть призвести до більшого скорочення ВВП у 2022 році, ніж прогнозувалося раніше.

Чи можливо залишити без світла Україну

За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.