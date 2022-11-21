В Україні готові до можливого блекауту — Укренерго (відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні готові до можливого блекауту — Укренерго (відео)

Енергетика
183
В Україні цілком можливий блекаут, але навіть повне відключення світла на деякий час не потрібно вважати «кінцем світу».
Як заявив в ефірі телемарафону голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, не обовʼязково, що блекаут в Україні відбудеться саме цього сезону. Адже, якщо він і станеться, то відразу почнуться відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання українцям.
Читайте також
За словами Кудрицького, важко спрогнозувати, яка буде тривалість блекауту, якщо він станеться, оскільки все буде залежати від характеру та ступеня пошкодження інфраструктури.
«Це може бути тривалість, порівнянна з останньою масованою атакою, може бути довшою, може бути коротшою», — зазначив глава Укренерго.
Читайте також
Наразі українські енергетики провели навчання і знають, як діяти у випадку блекауту в Україні, щоб якнайшвидше все відновити.
Як зазначив Кудрицький, після останньої масованої атаки енергетичної структури України 15 листопада, вдалося виконати ремонт, щоб стабілізувати ситуацію.
«Як бачите, останні пару днів відключення у нас планові. Відповідно ситуація покращилася. Проте, на жаль, без світла наразі залишається більшість абонентів Херсонської області. Це найбільший пріоритет для енергетиків цього тижня», — зазначив Кудрицький.

Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.