В Україні готові до можливого блекауту — Укренерго (відео) — Finance.ua

В Україні готові до можливого блекауту — Укренерго (відео) Сьогодні 10:00 — Енергетика

В Україні цілком можливий блекаут, але навіть повне відключення світла на деякий час не потрібно вважати «кінцем світу».

Як заявив в ефірі телемарафону голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, не обовʼязково, що блекаут в Україні відбудеться саме цього сезону. Адже, якщо він і станеться, то відразу почнуться відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання українцям.

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За словами Кудрицького, важко спрогнозувати, яка буде тривалість блекауту, якщо він станеться, оскільки все буде залежати від характеру та ступеня пошкодження інфраструктури.

«Це може бути тривалість, порівнянна з останньою масованою атакою, може бути довшою, може бути коротшою», — зазначив глава Укренерго.

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Наразі українські енергетики провели навчання і знають, як діяти у випадку блекауту в Україні, щоб якнайшвидше все відновити.

Як зазначив Кудрицький, після останньої масованої атаки енергетичної структури України 15 листопада, вдалося виконати ремонт, щоб стабілізувати ситуацію.

«Як бачите, останні пару днів відключення у нас планові. Відповідно ситуація покращилася. Проте, на жаль, без світла наразі залишається більшість абонентів Херсонської області. Це найбільший пріоритет для енергетиків цього тижня», — зазначив Кудрицький.

УНІАН За матеріалами:

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