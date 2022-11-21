В Україні готові до можливого блекауту — Укренерго (відео) — Finance.ua

В Україні готові до можливого блекауту — Укренерго (відео)
В Україні цілком можливий блекаут, але навіть повне відключення світла на деякий час не потрібно вважати «кінцем світу».
Як заявив в ефірі телемарафону голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, не обовʼязково, що блекаут в Україні відбудеться саме цього сезону. Адже, якщо він і станеться, то відразу почнуться відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання українцям.
За словами Кудрицького, важко спрогнозувати, яка буде тривалість блекауту, якщо він станеться, оскільки все буде залежати від характеру та ступеня пошкодження інфраструктури.
«Це може бути тривалість, порівнянна з останньою масованою атакою, може бути довшою, може бути коротшою», — зазначив глава Укренерго.
Наразі українські енергетики провели навчання і знають, як діяти у випадку блекауту в Україні, щоб якнайшвидше все відновити.
Як зазначив Кудрицький, після останньої масованої атаки енергетичної структури України 15 листопада, вдалося виконати ремонт, щоб стабілізувати ситуацію.
«Як бачите, останні пару днів відключення у нас планові. Відповідно ситуація покращилася. Проте, на жаль, без світла наразі залишається більшість абонентів Херсонської області. Це найбільший пріоритет для енергетиків цього тижня», — зазначив Кудрицький.
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