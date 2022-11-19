Де в Україні будуть найбільші проблеми з опаленням — думка експерта — Finance.ua
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Де в Україні будуть найбільші проблеми з опаленням — думка експерта

Енергетика
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У містах України, які наближені до зони бойових дій, в частині багатоквартирних будинків не буде опалення, а в деяких будуть проблеми з подачою тепла, пише agrotrend.com.
Серед міст, які можуть не опалюватися взимку чи мати перебої, — Запоріжжя, Харків та Миколаїв.
При цьому в кожному випадку слід розбиратися окремо, бо в різних містах ситуація різна. Про це розповів голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
«Кожний випадок — це окрема якась історія. Десь буде тепло, десь ні. З самого початку, я декілька місяців говорю, що з міст, які наближені до зони бойових дій, потрібно виїзджати, тому що там у більшості багатоквартирних будинків не буде опалення. А це ж можна казати, наприклад, і про Запоріжжя, Миколаїв — це 100%, ще й казали про Харків, що не буде опалення. А от у Слов’янську, наприклад, подали опалення. Хоча спочатку прогнози були невтішні — що там опалення не буде. Тому в кожному випадку потрібно вивчати ситуацію. Немає єдиного рецепту, бо завтра можуть влучити російськими ракетами, і все — не буде опалення в конкретному місці», — сказав експерт.

Чи можливо залишити без світла Україну

За матеріалами:
Finance.ua
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